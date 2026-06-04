România - Georgia la Tbilisi a fost debutul celui de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi la cârma primei reprezentative. El va mai bifa un meci în luna iunie pe banca tricolorilor, cel din Ghencea cu Țara Galilor de sâmbătă seară, ora 20:45.

Pentru ”dubla” din această lună, Hagi a convocat trei portari: Marian Aioani de la Rapid, Otto Hindrich de la Legia Varșovia și Ștefan Târnvoanu de la FCSB. În mod normal, ar fi fost selectat și Ionuț Radu, doar că goalkeeperul lui Celta Vigo este accidentat.

În play-off-ul pentru CM 2026, regretatul Mircea Lucescu îi convocase pe Ionuț Radu, Marian Aioani și Mihai Popa inițial, doar că portarul lui CFR Cluj s-a ”rupt” atunci, iar în locul său a fost ales Cătălin Căbuz de la FC Argeș.

Despre selecțiile lui Hagi, dar și despre viitorul României în materie de portari, am stat de vorbă cu fostul internațional român, Costel Pantilimon, de două ori câștigător Premier League alături de Manchester City.

INTERVIU cu COSTEL PANTILIMON. ”Nu știu cât timp va avea Hagi să facă asta”

Salut, Panti! Ai urmărit România - Georgia?

Salut! M-am uitat puțin, dar mi-am format câteva păreri, mai mult din ce s-a declarat și ce s-a scris.

Cum ți s-a părut?

Uite, la prima vedere mi s-a părut că avem o echipă care încearcă să facă un pressing, să aibă o posesie. E clar că Hagi caută să facă ce a realizat la echipele lui. La echipa națională, timpul nu-ți permite însă să adopți un anumit stil de joc sau o anumită filozofie, dar poți avea, cu siguranță, anumite principii.

Are timp de asta?

Nu știu cât timp va avea ca să facă asta. Nu știu cât timp va avea ca să poată construi genul ăsta de echipă care să aibă posesie, care să aibă un atac pozițional. Se încearcă, asta e clar. Asta e partea bună, chiar dacă nu știu dacă ne caracterizează neapărat pe noi un așa joc.

De ce?

Pentru că pe stilul ăsta de joc și pe specificul ăsta de echipă care vrea să aibă atac pozițional sau fază de construcție de la portar, care să facă și pressing avansat tot timpul, ai nevoie de jucători, ai nevoie de calitate, ai nevoie de antrenament.

Și nici la noi în campionat nu prea se practică tipul ăsta de joc.

Da, nu văd foarte multe echipe de la noi care să practice genul ăsta de fotbal ca să-ți poți crea o selecție pe baza anumitor filozofii de la cluburile respective și să poți aplica la echipa națională. Aici cred că va fi puțin dificil, dar până la urma urmei, aseară a fost o echipă care și-a dorit să respecte cerințele antrenorului.

Hagi are și un avantaj, că mulți de acolo i-a crescut.

Da! Majoritatea a trecut prin mâinile lui.

El mizează, în momentul de față, pe un lucru pe care l-ar cunoaște. Ideea e că, atunci când vine Nations League, jucătorii trebuie să fie angrenați la cluburi, să joace, să aibă meciuri în picioare. Unii dintre ei dacă pot să devină și certitudini și tot așa. Ideea e că selecționerul trebuie să aibă de unde să aleagă. Asta cred că e preocuparea lui numărul unu, să aibă jucători disponibili. Să fie sănătoși și să joace! Să aibă jocuri în picioare, să se poată alătura unui lot cu jucători care au experiență.