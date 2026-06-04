INTERVIU Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională”

Radiografia portarilor români, cu Pantilimon. Pariul lansat: ”Va fi o opțiune foarte serioasă pentru lotul lui Hagi la națională” Fotbal intern
Vali Andronescu
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România a remizat în primul amical al lunii iunie, cu Georgia la Tbilisi, scor 1-1.

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pantilimonnationala romanieiCostel PantilimonGica HagiRomania
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România - Georgia la Tbilisi a fost debutul celui de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi la cârma primei reprezentative. El va mai bifa un meci în luna iunie pe banca tricolorilor, cel din Ghencea cu Țara Galilor de sâmbătă seară, ora 20:45.

Pentru ”dubla” din această lună, Hagi a convocat trei portari: Marian Aioani de la Rapid, Otto Hindrich de la Legia Varșovia și Ștefan Târnvoanu de la FCSB. În mod normal, ar fi fost selectat și Ionuț Radu, doar că goalkeeperul lui Celta Vigo este accidentat.

În play-off-ul pentru CM 2026, regretatul Mircea Lucescu îi convocase pe Ionuț Radu, Marian Aioani și Mihai Popa inițial, doar că portarul lui CFR Cluj s-a ”rupt” atunci, iar în locul său a fost ales Cătălin Căbuz de la FC Argeș.

Despre selecțiile lui Hagi, dar și despre viitorul României în materie de portari, am stat de vorbă cu fostul internațional român, Costel Pantilimon, de două ori câștigător Premier League alături de Manchester City.

INTERVIU cu COSTEL PANTILIMON. ”Nu știu cât timp va avea Hagi să facă asta”

Salut, Panti! Ai urmărit România - Georgia?
Salut! M-am uitat puțin, dar mi-am format câteva păreri, mai mult din ce s-a declarat și ce s-a scris.

Cum ți s-a părut?
Uite, la prima vedere mi s-a părut că avem o echipă care încearcă să facă un pressing, să aibă o posesie. E clar că Hagi caută să facă ce a realizat la echipele lui. La echipa națională, timpul nu-ți permite însă să adopți un anumit stil de joc sau o anumită filozofie, dar poți avea, cu siguranță, anumite principii.

Are timp de asta?
Nu știu cât timp va avea ca să facă asta. Nu știu cât timp va avea ca să poată construi genul ăsta de echipă care să aibă posesie, care să aibă un atac pozițional. Se încearcă, asta e clar. Asta e partea bună, chiar dacă nu știu dacă ne caracterizează neapărat pe noi un așa joc.

De ce?
Pentru că pe stilul ăsta de joc și pe specificul ăsta de echipă care vrea să aibă atac pozițional sau fază de construcție de la portar, care să facă și pressing avansat tot timpul, ai nevoie de jucători, ai nevoie de calitate, ai nevoie de antrenament. 

Și nici la noi în campionat nu prea se practică tipul ăsta de joc.
Da, nu văd foarte multe echipe de la noi care să practice genul ăsta de fotbal ca să-ți poți crea o selecție pe baza anumitor filozofii de la cluburile respective și să poți aplica la echipa națională. Aici cred că va fi puțin dificil, dar până la urma urmei, aseară a fost o echipă care și-a dorit să respecte cerințele antrenorului. 

Hagi are și un avantaj, că mulți de acolo i-a crescut.

Da! Majoritatea a trecut prin mâinile lui.
El mizează, în momentul de față, pe un lucru pe care l-ar cunoaște. Ideea e că, atunci când vine Nations League, jucătorii trebuie să fie angrenați la cluburi, să joace, să aibă meciuri în picioare. Unii dintre ei dacă pot să devină și certitudini și tot așa. Ideea e că selecționerul trebuie să aibă de unde să aleagă. Asta cred că e preocuparea lui numărul unu, să aibă jucători disponibili. Să fie sănătoși și să joace! Să aibă jocuri în picioare, să se poată alătura unui lot cu jucători care au experiență.

PANTILIMON, despre gafa lui MARIAN AIOANI. ”Naționala vine cu o altfel de presiune față de cea de la club”

Și cu jocuri în picioare, tot există erori. Apropo, gafa lui Aioani cum o vezi?
Am văzut... Se poate întâmpla, păcat pentru el că e la a doua. A avut două meciuri și două goluri primite din greșeli personale. E clar că nu e cel mai fericit lucru să ajungi la echipa națională și tu să, din două meciuri, să ai două greșeli prin care echipa ta a luat gol. De multe ori contează și experiența, contează și factorul psihologic. Sunt mulți factori, mai ales în momentul în care ajungi la echipa națională. 

E și o presiune mai mare.
Exact! Naționala vine la pachet cu altfel de presiune. Nu știu câtă lume o înțelege, dar... În primul rând, o țară întreagă este cu ochii pe tine. Apoi, lucrurile nu se întâmplă ca o echipă de club. Te vezi rar, nu ai timp de lucru, mental trebuie să fii foarte bine pregătit. 

Despre Aioani nu spun că e un portar care nu are calități. Dimpotrivă, el e unul dintre portarii din Liga 1 care au făcut o treabă excelentă, a avut un sezon destul de reușit. Din păcate însă, nu a avut cel mai fericit moment la echipa națională și lucrurile pot ajunge ușor în defavoarea lui. De aceea, la națională trebuie să fii foarte bine pregătit din punct de vedere mental.

Despre TÂRNOVANU și MIHAI POPA. ”A ținut FCSB în spate” / ”Se vede că a dezvoltat o oarecare maturitate sportivă”

Cum ți se pare selecția de portari? Mai avem portari?
Eu cred că mai avem portari. Pot să spun acum și două nume care îmi vin spontan și care pot face față la echipa națională. Primul e Târnovanu. Ok, a avut situația de la club și a căzut într-o dizgrație. Dar, e un portar de echipă națională, care atunci când a jucat la prima reprezentativă și a avut meciuri în picioare a făcut-o bine. E un portar care are și experiență în cupele europene la FCSB. Iar asta e foarte important. A ținut echipa în spate în ultimele două sezoane cel puțin.

Și al doilea portar?
Aici o să spun Aioani, dar mai am și alte nume, dacă mă gândesc mai bine. Uite, Mihai Popa de la CFR Cluj îmi place. După ce a revenit după transferul lui oarecum surprinzător, că nu s-a adaptat sau nu știu care a fost situația exact, a intrat ușor-ușor în ritm la CFR Cluj și a bifat evoluții consistente. Se vede că a dezvoltat o oarecare maturitate sportivă. Cred că dacă va continua în același ritm, va fi o opțiune foarte serioasă la primii trei portari ai echipei naționale!

  • Mihai Popa plecat la Torino de la FC Voluntari în 2023, în sezonul 2024/25 a evoluat sub formă de împrumut la CFR Cluj, iar în ianuarie 2026 italienii l-au vândut în Gruia pentru 100.000 de euro

Despre IONUȚ RADU, HORAȚIU MOLDOVAN ȘI LAURENȚIU POPESCU. ”Atunci începi să ai anumite îndoieli”

Mai e și Ionuț Radu cu experiență internațională.
Da, de fapt e singurul care are experiență internațională destul de consistentă. A avut un sezon foarte bun, dar e accidentat, final de sezon. De asta și spuneam mai devreme cât de important e să fii apt de joc, să fii disponibil din punctul de vedere al sănătății. Că ăsta e primul criteriu, după aceea, în funcție de vindecare, e și mentalul.

S-au mai văzut situații în care anumiți fotbaliști nu aveau jocuri la club, dar la echipa națională se comportau în anumit fel, deoarece cunoșteau mediu și mental erau destul de ok și așa poți compensa cu altele.

Vreau să spun și despre Horațiu.

Horațiu Moldovan! A terminat acum împrumutul la Real Oviedo.
E unul dintre cei care au ținut echipa națională pe o linie bună, a ajutat-o să se califice la Campionatul European cu evoluții fantastice în anumite meciuri. Și, când ajungi în străinătate... nu tot timpul lucrurile coincid cu felul în care erai obișnuit. Te lovești de diferiți factori și nu mă refer la valoarea lui, pentru că e incontestabilă. Dar, te lovești de anumite situații când lucrurile pur și simplu nu funcționează.

Și ce înseamnă asta în viața unui portar?
Atunci începi să ai anumite îndoieli, oamenii încep să-și pună anumite întrebări. Dar, încă o dată. Eu prefer un portar care are experiență în străinătate, care e la unul dintre primele cinci campionate ale Europei, chiar dacă joacă mai puțin. E acolo, se antrenează la cel mai înalt nivel, are mai puține meciuri, într-adevăr, dar experiența din afară e mult mai mare față de campionatul nostru intern.

Laurențiu Popescu nu e la națională, deși e campion. Cum îți explici?
Îmi aduc aminte că avea Viitorul un portar în anul în care a câștigat titlul (n.r. 2016), Victor Rîmniceanu. Spun asta, că e o conjunctură. El a avut evoluții bune în campionat, se și cerea la echipa națională, dar acolo nu e chiar așa, trebuie să ai un anumit statut, reprezentativa merge și pe un anumit nucleu. Și când vorbim despre portari, alegerile rămân pentru câțiva ani buni.

  • Cotat la 1 milion de euro de site-urile de specialitate, Popescu a bifat zece apariții în play-off la Universitatea Craiova, patru în Cupa României, și opt în sezonul regulat

Cifrele lui Costel Pantilimon

Portarul din Bacău a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Poli Timișoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna, Nottingham Forest, Omonia Nicosia și Denizlispor.

  • Poli Timișoara: 114 meciuri, 116 goluri primite
  • Nottingham Forest: 57 meciuri, 65 goluri primite
  • Sunderland: 49 meciuri, 71 goluri primite
  • Manchester City: 29 meciuri, 27 goluri primite
  • Denizlispor: 15 meciuri, 27 goluri primite
  • Watford: 8 meciuri, 8 goluri primite
  • Omonia Nicosia: 7 meciuri, 4 goluri primite
  • Deportivo La Coruna: 7 meciuri, 11 goluri primite
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