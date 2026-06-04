Enrique Riquelme, rivalul lui Florentino Perez la alegerile prezidențiale, a susținut că îi va transfera la Real Madrid pe mijlocașul Rodri și atacantul Erling Haaland, ambii de la Manchester City, în cazul în care va câștiga alegerile de duminică.

Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez

Aflat în campanie electorală, Riquelme s-a prezentat, miercuri seară, la o emisiune de la postul TV spaniol Antena 3. A arătat un tricou al lui Real Madrid cu numele lui Haaland pe spate și cifra 9.

"Haaland are o clauză de reziliere și vrea să vină la Real Madrid. Am semnat o garanție la notar prin care mă angajez să plătesc în totalitate cotizațiilor tuturor celor 100.000 membri ai lui Real Madrid, în sezonul viitor, în cazul în care nu voi face acest transfer", a spus Riquelme, citat de The Athletic.

După ce tatăl lui Erling Haaland a negat un posibil transfer al norvegianului la Real Madrid, și Manchester City a reacționat într-un comunicat oficial. "Cetățenii" iau în calcul să îl dea în judecată pe Enrique Riquelme după declarațiile făcute.

"Informațiile apărute în Spania referitoare la viitorul lui Erling Haaland sunt false. Nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple și nu există o clauză în contract care să permită asta. Luăm în considerare măsuri legale pentru folosirea imaginii jucătorului nostru în acest context", a transmis Manchester City.

Erling Haaland, cumpărat de Manchester City în 2022, de la Dortmund, pentru 60 de milioane de euro, are contract cu vicecampioana Angliei până în 2034. În acest sezon, starul norvegian a marcat 38 de goluri în 52 de partide din toate competițiile.