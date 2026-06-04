Înfrângerea Olandei cu 1-0 acasă în faţa Algeriei, miercuri, într-un meci amical în vederea Cupei Mondiale, a fost un semnal de alarmă înainte de a merge în SUA pentru startul turneului de săptămâna viitoare, a declarat selecţionerul Ronald Koeman, citat de Reuters.

Ronald Koeman, în gardă după eșecul contra Algeriei

Nord-africanii au reuşit golul victoriei în ajunul plecării lotului olandez spre New York, unde naţionala Oranje va juca luni un alt meci amical împotriva Uzbekistanului, debutantă la Cupa Mondială.

"Urăsc absolut să pierd. Acesta era un meci pe care ar fi trebuit să-l câştigăm", a spus Koeman frustrat. "Trebuie să câştigăm astfel de meciuri pe teren propriu. Poziţia noastră (în clasament) o cere".

În opinia lui Koeman, Olanda, locul opt în clasamentul FIFA, a dominat primele 25 de minute împotriva Algeriei, echipă calificată la Cupa Mondială, şi a avut mai multe ocazii bune, dar apoi a lăsat lucrurile să-i scape de sub control.

Koeman: ”După aceea, am început să ne îngreunăm lucrurile”

"Pentru că nu decizi soarta meciului în primele 25 de minute, ajungi să joci împotriva ta", a spus Koeman.

"Dacă ai patru sau cinci ocazii clare, trebuie să marchezi. Şi chiar dacă asta nu se întâmplă, nu ar trebui să devină o problemă. Dar după aceea, am început să ne îngreunăm lucrurile. Uneori ne lipsea agresivitatea şi eram pur şi simplu prea drăguţi", a adăugat el.

Extrema algeriană a echipei Feyenoord, Anis Hadj Moussa, care juca pe stadionul său, a marcat golul victoriei în minutul 86, afectând moralul echipei Olandei înaintea plecării de joi.

Întrebat dacă era mai bine să sufere o înfrângere într-un amical decât la Cupa Mondială, Koeman a răspuns: "Nu".

"Să câştigi îşi dă întotdeauna un anumit sentiment. Să pierzi este pur şi simplu rău. Cu siguranţă nu trebuie să intrăm în panică acum, dar trebuie să punem la punct toate detaliile. Aţi putea numi asta un semnal de alarmă", a afirmat el.

Olanda va întâlni Japonia, Suedia şi Tunisia în grupa F a Mondialului.

Agerpres