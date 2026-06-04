Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

Gigi Becali intenționează să aducă șase jucători noi și este dispus să achite până la două milioane de euro pentru un atacant central de valoare.

Bugetul total pregătit de omul de afaceri se ridică la cinci milioane de euro. Pe lângă un fotbalist care să evolueze pe postul de vârf și să îi facă concurență lui Daniel Bîrligea, lista de cumpărături mai cuprinde doi fundași de bandă, un mijlocaș la închidere și două extreme.

Mihai Stoica gestionează discuțiile pentru noul vârf

Potrivit lui Gigi Becali, tratativele cu noul atacant al FCSB vor fi purtate de Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație. Afaceristul din Pipera a subliniat că este gata să investească masiv, cu condiția să cunoască foarte bine potențialul jucătorului.

„O să vezi. Sunt bani, cer bani mulți. Meme vorbește. Cer mulți bani, între un milion și jumătate și două milioane. Eu pot să dau, dar să îl văd eu, să îl știu. Cum l-am văzut pe Bîrligea, am dat și trei milioane. «Dar răspunzi tu? Răspund și îl iau». O să facem. O să vezi”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.