Semnal de alarmă pentru Olanda înainte de CM 2026

Andrei Dorobanțu (21 de ani), fundașul dreapta al Unirii Slobozia, este ultimul fotbalist al ialomițenilor cu contract valabil la finalul sezonului 2025-2026, în contextul retrogradării echipei sale.

Andrei Dorobanțu, interesant pentru câteva echipe din Superligă

Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a confirmat în exclusivitate pentru Sport.ro că există câteva oferte pentru Dorobanțu din Superligă.

Cu doar un an rămas din contract, ialomițenii vor să îl cedeze pe apărător sub formă împrumut și să obțină în schimb procente dintr-un viitor transfer.

„La noi, în afară de Dorobanțu cu contract pe doi ani, restul au avut contract pe un an. Cei care aveau pe un an ar fi rămas dacă rămâneam în Liga 1. Lor și s-a terminat contractul. Dacă nu își vor găsi echipă, vor fi o soluție pentru noi.

Lemnaru, despre Andrei Dorobanțu: „Sunt câteva oferte”

Dorobanțu este singurul jucător la momentul ăsta pentru care sunt câteva oferte din Liga 1. Nu vă gândiți că sunt oferte financiare acum. Nu s-a ajuns să discutăm încă și despre aspectul financiar.

Sunt câteva oferte, vedem pe care o alegem. Ori se duce împrumut și avem și noi procent la vânzare, dacă e să fie. Vedem! Se va alege împreună cu oamenii care sunt în conducere, în consiliul de administrație, și vom vedea ce decizie vom lua”, a declarat Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.