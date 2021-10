Dennis Man a recunoscut: „Voiam să rămân la FCSB până în vară!” Cine l-a determinat să semneze cu Parma: „Mi-a spus că sunt prea mulți bani în joc”

Jucătorul român a semnat cu Parma în luna ianuarie, iar în schimbul său FCSB a încasat 11 milioane de euro din partea italienilor. Transferul s-a făcut în momentul în care fotbalistul era golgheterul campionatului, iar FCSB avea un parcurs extrem de bun în lupta la titlu, pe care l-a pierdut în favoarea CFR-ului.

La luni bune de la plecare, Dennis Man a dezvăluit însă că nu își dorea să plece de la FCSB în momentul în care a primit oferta Parmei.

„Voiam să mai rămân la FCSB până în vară!”

„Eu aș fi dorit să mai rămân la FCSB până în vară. Știam de interesul Parmei, dar voiam să stau să ne luptăm pentru titlu.

Eram o echipă tot mai unită, ne simțeam bine în teren unii cu alții și cred că am fi avut o șansă să luăm campionatul. Nu știu dacă îl câștigam și dacă rămâneam eu acolo, dar acum e târziu pentru asta”, a declarat Man pentru specialarad.ro.

Cine l-a convins să semneze cu Parma

Mai mult, fostul jucător al vicecampioanei a mărturisit că în momentul în care a ezitat în privința transferului, cel care a intervenit a fost Mihai Stoica, managerul general al echipei.

Totodată, Man a spus că l-a sunat și pe Mihăilă, transferat în toamna anului trecut, pentru a afla mai multe detalii legate de clubul italian.

„ A venit MM (n.m. Mihai Stoica) la mine și mi-a spus că trebuie să plec acum, nu se mai poate amâna nimic. Sunt prea mulți bani în joc, mi-a spus el.

În momentul acela l-am sunat pe Vali (n.m. Mihăilă) și l-am întrebat cum e la Parma, că am văzut că e pe penultimul loc. Vali mi-a spus că totul este perfect, condițiile de pregătire, echipa, conducerea, tot. Am zis că e ok și am semnat”, a adăugat jucătorul.

Dennis Man a jucat șapte meciuri în tricoul Parmei în acest sezon si a înscris două goluri.