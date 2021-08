Dennis Man, gol pentru Parma în prima etapă din Serie B. Echipa lui Maresca obține primul punct în campionat 

Gazdele au început mai bine partida, deschizând scorul în minutul 31, prin golul marcat de Alessio Zerbin. Parma a restabilit egalitatea la finalul primei reprize, în minutul 41, datorită reușitei lui Gennaro Tutino.

Titular în primul 11 trimis pe teren de Enzo Maresca, Dennis Man a avut o nouă prestație consistentă, reușind încă din prima repriză să se facă remarcat când, în minutul 14, a creat o fază de gol, însă Brunetta nu a reușit să o fructifice.

În minutul 52, internaționalul român și-a dus echipa în avantaj, înscriind după o fază spectaculoasă realizată cu Brunetta.

În minutul 89, Frosinone a restabilit egalitatea prin golul marcat de Gabriel Charpentier.

