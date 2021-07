Dennis Man a vorbit despre viitorul sau la Parma! Ce promisiune le-a facut "cruciatilor"

Romanul Dennis Man, hotarat sa ramana la Parma!

Dennis Man a fost ofertat de mai multe cluburi in aceasta vara, insa fotbalistul de 22 de ani a ales sa ramana alaturi de Parma pentru a incerca promovarea in Serie A.

"Este al doilea sezon al meu aici si sunt fericit. Putem duce Parma din nou in Serie A. La inceput mi-a fost greu, dar apoi am reusit sa ma integrez. Stiu ca nu va fi usor in Serie B si voi face tot ce tine de mine pentru a duce Parma inapoi in elita.

Cred ca avem un grup bun, ma simt bine alaturi de coechipierii mei. Nu ma gandesc la alte echipe, vreau sa raman la Parma si sa contribui la revenirea in Serie A.

Avem un antrenor nou, vorbeste cu noi in fiecare zi si incearca sa scoata maximum din noi. Maresca nu mi-a spus nimic in mod special, discuta cu toata echipa", a spus Dennis Man, pentru site-ul oficial al Parmei.

Romanul, fericit ca va colabora cu Buffon la Parma

"Buffon? E un vis devenit realitate sa-l avem aici. Este important sa-l ascultam, mai ales tinerii jucatori, pentru ca avem multe de invatat de la el. Avem multi jucatori buni aici. Este frumos sa-l am pe Mihaila aici, vorbim mult si acest lucru ma ajut", a mai spus Man.

Doua goluri a marcat Dennis Man in cele 14 meciuri disputate in tricoul lui Parma in sezonul trecut. 10 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, potrivit transfermarkt.com