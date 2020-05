Fiica lui Dan Petrescu lucreaza pentru Chelsea. Rebecca s-a mutat definitiv in Anglia si si-a gasit vocatia

Cele trei fiice ale antrenorului lui CFR Cluj locuiesc in strainatate.

Rebecca (25 ani), fiica cea mare a antrenorului lui CFR Cluj, a practicat baschetul, si-a luat licenta in Business si Management, in 2015, la University of Sussex, si a lucrat in domeniul organizarii de evenimente la companii din Londra, timp de 4 ani. Din noiembrie 2019, ea s-a angajat la XYZ Brand Experience, o companie londoneza care s-a specializat in brand experience si care are printre clienti clubul de fotbal Chelsea si federatia engleza de fotbal (FA), dar si companiile Nike, Apple, Levi’s, Converse, Red Bull, Facebook, Sennheiser sau Celebrity Cruises.

Fata lui Petrescu vorbeste fluent limbile romana si engleza si se descursa foarte bine in spaniola si franceza, fiind specializata sa furnizeze activari de brand pentru tururi, conferinte, expozitii si sustinere la evenimente sportive in aer liber la scara mare. Ea este prezentata pe site-ul companiei ca „legatura dintre lumea creativa si cea tehnica”, iar cele patru cuvinte folosite pentru a o descrie sunt „branza, dans, pinguini, plaja”. Rebecca este pasionata de festivalurile de muzica electronica si de calatorie, facand un tur al Americii de Sud, intre ianuarie si iunie 2019, in care a vizitat Brazilia, Chile, Columbia, Bolivia si Peru.

Dan Petrescu mai are o fiica din prima casatorie, cu medicul psiholog Dana, de care a divortat in 2005. Chelsea Beatrice (21 ani) este pasionata de hipism, strange bani pentru actiuni caritabile, a absolvit in vara trecuta University of Warwick, cu licenta in Studii Politice si Internationale, urmeaza acum cursurile The University of Law si s-a angajat ca avocat stagiar la o firma din Bristol. Acum, ea este activa in cadrul PIEL UK (Public Interest Environmental Law), o asociatie a studentilor la drept din Marea Britanie, neafiliata, care sunt interesati de legislatia din domeniul mediului si ecologiei, dar este si membra a consiliului studentesc la UK Environmental Law Association (UKELA). De asemenea, in septembrie 2021, va incepe contractul cu firma de avocatura Burges Salmon LLP.

Antrenorul lui CFR Cluj mai are o fiica, Jennifer Anne Marie (11 ani), din a doua casatorie cu modelul Adriana Stan, care sta in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, impreuna cu mama sa, si este eleva premianta la Kings' School Al Barsha din Dubai. Fost model international, Adriana este acum specialista in make up, beauty si modelare corporala, avand, incepand cu 2016, si o afacere in aceste domenii.