Dezvaluirile adversarilor despre Dan Petrescu! Cum s-a manifestat antrenorul lui CFR la un meci din cantonament: "Se lega numai de Chipciu!"

Portarul care a cucerit de 5 ori campionatul Irlandei, Gabriel Sava, a vorbit despre ultima intalnire pe care a avut-o cu Dan Petrescu si CFR.

Gabriel Sava a povestit o intamplare de la un meci amical din cantonamentul din Spania, pe care echipa la care juca atunci, Dundalk l-a jucat cu CFR-ul lui Dan Petrescu.

Portarul roman a descris cum a trait antrenorul ardelenilor tot meciul de pe banca, in ciuda faptului ca era un meci de pregatire. Dan Petrescu este cunoscut pentru temperamentul pe care il are.

"Meciul a fost echilibrat, am vorbit mult cu Dan Petrescu. Am stat langa el si Paun. Ce sa zica? Se lega numai de Chipciu: 'Bai, nebunule!'. Abia venise la ei, nu era el in conditie fizica buna.

L-au bagat fundas dreapta cu noi. Ce sa zica? Iti dai seama cum e Dan Petrescu. Carismatic, cum e el. Eu radeam pe banca si colegii ma intrebau 'De ce razi atat, intelegi romana?'", a declarat Gabriel Sava pentru Digi Sport.