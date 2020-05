George Tucudean nu duce lipsa de oferte dupa conflictul cu Dan Petrescu! Ce echipe il vor pe atacantul CFR-ului

George Tucudean nu mai e dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj.

Atacantul celor de la CFR Cluj, George Tucudean (28 de ani) nu mai este dorit de Dan Petrescu la club, iar la finalul sezonului ii va parasi pe clujeni.

Dupa ce s-a certat cu Dan Petrescu din cauza faptului ca nu vrea sa renunte la salariul pe doua luni pentru a ajuta clubul, doua echipe l-au contactat imediat pe Tucudean pentru a-i propune un contract. Este vorba de Dinamo si UTA Arad, echipa favorita la promovarea in prima Liga.

Potrivit Gazetei Sporturilor, aradenii sunt favoriti sa il aduca pe Tucudean, in conditiile in care familia lui Tucudean a fost aproape sa o cumpere pe UTA, iar George a inceput fotbalul la Arad.

Dinamo, la randul ei, vrea sa il transfere pe Tucudean, in conditiile in car e fotbalistul va fi liber de contract. Totodata,Tucudean a devenit zilele trecuta membru Elite in programul socios DDB.