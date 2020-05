Deciziile care pot produce apocalipsa la CFR! Dupa ce a dat afara doi oameni din staff Dan Petrescu e pe cale sa piarda si un titular! Cine vrea sa plece

Un jucator de la CFR vrea sa plece de la club.

Fostul secund a lui Dan Petrescu la CFR Cluj, Alin Minteuan, a dezvaluit ieri ca inca un om important din staff a plecat de la club. Este vorba de Marian Copilu, care a plecat din cauza tensiunilor existente in ultima perioada la club.

Marian Copilu a fost prezent la aproape toat succesele celor de la CFR din ultimii ani, insa a luat decizia sa plece de la echipa. Consecintele plecarii lui Marian Copilu ar putea afecta inclusiv lotul.

In ultima vreme s-a vorbit si despre plecarea lui Araluskis de la CFR, iar Copilu ar fi reprezentat garantia ca portarul lituanian sa ramana la campioana Romaniei si in sezonul viitor. In urma cu cateva saptamani, Arlauskis a spus ca daca Marian Copilu nu va continua la CFR si va pleca, nici el nu va mai ramane.

"Pentru mine conteaza multe chestii. Eu gandesc un pic diferit, sunt un pic nebun. Depinde foarte mult de ce gasesc la Cluj. Conteaza o persoana care e foarte importanta pentru mine. Daca persoana aia nu va continua la CFR, nu voi continua nici eu. Nu e Dan Petrescu, e vorba de Marian Copilu", spunea Arlauskis pe 20 aprilie, la Digi.