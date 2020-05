Acuze DURE ale lui Minteuan la adresa lui Dan Petrescu: "Totul are o logica acum!" Antrenorul CFR-ului ar fi pus totul la cale inca de sezonul trecut

Din articol CFR Cluj i-a platit restanta din 2019 lui Minteuan

Alin Minteuan este inca sub contract cu CFR Cluj, insa a fost anuntat ca nu i se va mai prelungi contractul.

CFR Cluj i-a gasit rapid inlocuitor lui Alin Minteuan, iar secundul lui Dan Petrescu va fi un fost elev al sau. Costin Curelea ar urma sa preia postul lasat liber, iar Minteuan dezvaluie ca acesta a fost dorit si in 2019.

Minteuan si-a primit restanta din 2019 de la CFR Cluj, insa mai are in continuare de primit bani de la club. Oficialii echipei din Gruia nu doresc sa ii mai raspunda la telefon si actualul secund cere explicatii pentru cele intamplate:

"Vad ca a adus un nou secund, pe Costin Curelea, si am citit ca l-a dorit din 2019... Deci toate au acum o logica pentru mine. Apropo de sucit si de ce a spus Petrescu despre mine, ca m-am sucit. Se pare ca problema sucitului e mai complicata acum, in lumina evenimentelor. Deci cine s-a sucit de fapt?

Nu l-am inteles si nici nu o sa-l inteleg. Mi s-a parut total deplasat sa ajunga sa-mi puna vorbe in gura, chiar m-a deranjat chestia asta! Eu eram pe speaker atunci cand am vorbit cu el. Eram in masina, cu mine era si sotia mea. Deci ma acuza ca mint? O acuza inclusiv pe sotia mea ca minte, ca si ea a auzit perfect discutia si ceea ce am zis. Plus ca mai sunt si alte persoane care stiau exact situatia. Iar acum, de fapt, vad ca aduce un alt antrenor secund. Imi pun niste mari semne de intrebare, la modul cel mai serios!", a declarat Alin Minteuan pentru Gazeta.

Clujenii i-au achitat restanta lui Alin Minteuan, insa nimeni de la club nu ii mai raspunde la telefon, nici macar Dan Petrescu.

"Da, au platit-o. Cu acea datorie s-a rezolvat, dar sunt si alte restante. Salarii, prime, din acest an.

Pe mine ma deranjeaza ca nimeni nu-mi mai raspunde la telefon ca sa-mi spuna in mod clar despre programul echipei. L-am aflat citind in ziar.

Nimeni nu mi-a raspuns, in afara de domnul Bagacean, care mi-a transmis ca nu sunt concediat, dar nici nu mi se va prelungi contractul.

L-am sunat, nimic! (n. r. pe Dan Petrescu) I-am transmis un mesaj prin cineva, niciun semn, nimic! Petrescu nu mai vrea sa discute cu mine! Am crezut ca putem avea o discutie ca niste adevarati profesionisti, daca tot ne credem profesionisti, dar m-am inselat.

Lipsa de barbatie m-a deranjat cel mai tare! Si la fel, si la toti cei care decid in club. Nu se face asa ceva nici cu cel mai mare dusman, dar cu unul cu care ai facut echipa. Nu mai vrei pe cineva, cheama-l frumos, spune-i direct: 'Vezi ca nu-mi mai place fata ta', urmeaza o strangere de mana si ne despartim ca niste gentlemeni. Dar se pare ca sunt tot mai putini gentlemeni", a mai spus Minteuan.