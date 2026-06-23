Gianluigi Buffon, aproape să semneze!

Luni, 22 iunie, Giovanni Malago a fost ales noul președinte al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), după ce a obținut 68,58% din voturi și l-a învins din primul tur pe Giancarlo Abete.

Giovanni Malago îl înlocuiește pe Gabriele Gravina, care și-a dat demisia după eșecul Italiei în preliminariile Mondialului. DETALII AICI

Gianluigi Buffon, dorit de FIGC

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, unul dintre primele proiecte analizate de noul președinte este revenirea lui Gianluigi Buffon într-o funcție importantă în cadrul federației.