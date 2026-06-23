Gianluigi Buffon, aproape să semneze!

Luni, 22 iunie, Giovanni Malago a fost ales noul președinte al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), după ce a obținut 68,58% din voturi și l-a învins din primul tur pe Giancarlo Abete.
Giovanni Malago îl înlocuiește pe Gabriele Gravina, care și-a dat demisia după eșecul Italiei în preliminariile Mondialului. DETALII AICI
Gianluigi Buffon, dorit de FIGC
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, unul dintre primele proiecte analizate de noul președinte este revenirea lui Gianluigi Buffon într-o funcție importantă în cadrul federației.
Fostul mare portar al Italiei ocupase din august 2023 funcția de șef al delegației echipei naționale și, ulterior, din septembrie 2024, devenea și director sportiv al Club Italia, structura care coordonează reprezentativele naționale din „Cizmă”.
Totuși, după eliminarea în fața Bosniei și ratarea celui de-al treilea Campionat Mondial consecutiv, Buffon și-a prezentat demisia în aprilie 2026.
Ajung la 48 de ani, Buffon a evoluat în cariera sa pentru Parma, Juventus și PSG, a câștigat Cupa Mondială cu Italia în 2006 și a strâns 176 de selecții pentru naționala Italiei.
La nivel de club se poate lăuda cu 975 de meciuri jucate, 825 goluri încasate și 419 partide fără gol primit. În vitrina sa regăsim 42 de trofee și distincții.