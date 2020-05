ULTIMA ORA! Reactia oficialilor de la CFR Cluj dupa ce s-a spus ca Marian Copilu e OUT de la echipa si Dan Petrescu face LEGEA: "Dan Petrescu a 'confiscat' performanta in Romania!"

CFR Cluj a raspuns tuturor vehiculatiilor aparute in presa recent.

Conducerea lui CFR Cluj a postat un comunicat de presa referitor la zvonurile aparute in Gazeta Sporturilor, conform carora Marian Copilu ar fi plecat, iar Dan Petrescu ar fi cel care face legea la echipa.

"Ca urmare a ultimelor articole aparute in mass-media referitoare la activitatea clubului nostru, conducerea FC CFR 1907 Cluj doreste sa faca urmatoarele precizari:

Asa cum bine stiti, Romania se afla sub stare de urgenta pana in 15 mai 2020. Cu totii am respectat in aceasta perioada restrictiile impuse de catre autoritati si fiecare dintre noi si-a dedicat mai mult timp familiei si sanatatii proprii.

Chiar si in acest context, conducerea FC CFR 1907 Cluj a muncit pentru bunul mers al clubului nostru si munceste in continuare, chiar daca nu fizic, de la birou.

Referitor la articolele aparute in mass-media privind situatia lui Marian Copilu, dorim sa mentionam urmatoarele:

Marian Copilu face parte in continuare din familia noastra, chiar daca nu se afla fizic la Cluj-Napoca. In aceste momente trece prin niste probleme personale, dar dupa ce le va depasi, iar starea de urgenta ii va permite deplasarea fara restrictii intre orase, ni se va alatura la Cluj-Napoca.

Referitor la articolul aparut despre Dan Petrescu in care se spune ca a “confiscat” clubul, dorim sa mentionam urmatoarele:

Dan Petrescu este si va fi antrenorul echipei CFR 1907 Cluj pentru inca minim 2 ani de zile. In aceasta perioada grea a fost alaturi de conducerea clubului si a colaborat cu ea pentru bunul mers al echipei noastre, asa cum a facut-o mereu de cand este la CFR. Singurul lucru pe care Dan Petrescu l-a “confiscat” in Romania in ultimii ani este performanta.

In ceea ce il priveste pe Alin Minteuan, dorim sa precizam urmatoarele:

Clubul CFR 1907 Cluj va respecta si aprecia asa cum a facut-o si pana acum orice fost jucator, antrenor sau conducator care a fost alaturi de club in momentele frumoase, dar si in momentele grele. In aceasta perioada dificila pe care clubul nostru si intreg fotbalul romanesc o traverseaza, noi am incercat sa ramanem uniti. In astfel de momente grele se vad caracterele puternice.

Amintim faptul ca mereu am avut deschidere catre fostii jucatori si i-am cooptat in cadrul clubului nostru fie la echipa mare, echipa secunda sau centrul de copii si juniori. Cristi Panin, Bogdan Mara, Cosmin Tilinca, Cosmin Vasie, Alin Cazan si Nuno Claro sunt doar cateva dintre persoanele care in trecut au imbracat cu mandrie tricoul “alb-visiniu” din postura de jucatori, iar acum activeaza in cadrul clubului pe alte functii.

Clubul CFR 1907 Cluj isi va respecta toate obligatiile fata de antrenorul Alin Minteuan pana in ultima zi a contractului sau.

In ceea ce il priveste pe Giedrius Arlauskis, clubul nostru doreste sa faca urmatoarele precizari:

Giedrius Arlauskis, portarul echipei noastre, se afla sub contract cu CFR 1907 Cluj pana la finalul acestui sezon, iar dupa ridicarea restrictiilor de calatorie se va alatura lotului pregatit de Dan Petrescu si ne va ajuta in atingerea obiectivelor noastre. Arla a pus umarul la castigarea trofeelor din ultimii ani si la parcusul de exceptie din Europa, fiind ales portarul grupelor din acest sezon. In toata aceasta perioada a fost un adevarat profesionist si avem toata convingerea ca va da dovada de acelasi profesionalism si in continuare.

Conducerea clubului CFR 1907 Cluj", scrie CFR in comunicatul aparut pe site-ul oficial.