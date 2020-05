Dan Petrescu, in control TOTAL la CFR! Cum s-a implicat in plecarea lui Minteuan: detaliile nestiute ale SCANDALULUI de la Cluj

Din articol Gratar la Alin Minteuan acasa

CFR Cluj se confrunta cu probleme financiare si echipa face eforturi pentru a obtine licenta de Liga 1.

Alin Minteuan, secundul lui Dan Petrescu, s-a despartit de CFR Cluj dupa ce a refuzat reesalonarea platilor restante pe care clubul le datoreaza. Mai mult, Minteuan spunea in urma cu doua zile ca nu si-a mai primit primele de joc inca din luna iulie a anului trecut.

Potrivit Fanatik, omul de legatura dintre vestiar si patronat, Marian Copilu, are nevoie de o perioada libera din cauza unor probleme personale, iar toate atributiile sale au fost preluate de antrenorul echipei.

Dan Petrescu, impreuna cu secretarul general al clubului, Ionut Ivascu, sunt cei care ii anunta pe toti angajatii clubului care mai au de primit restante financiare pentru a le cere reesalonarea platilor.

In ciuda incasarii a aproximativ 15 milioane de euro din calificarea in optimile Europa League, jucatorii si staff-ul nu si-au primit inca primele promise pentru indeplinirea acestor obiective.

Potrivit sursei citate, Dan Petrescu a fost acasa la Minteuan pentru a face un gratar, iar la trei zile a fost nevoit sa il anunte de reesalonarea restantelor financiare.

"A existat o hartie ca ni se platesc banii pana la 15 februarie 2020, hartie pe care eu am inregistrat-o la FRF. Bineinteles ca nu s-a intamplat nimic pe 15 februarie, nici macar nu s-a adus in discutie depasirea acelui termen. Nimeni nu ne-a spus nimic, desi au trecut lunile. Eu nici macar nu am sunat sa-mi cer banii care mi se cuvin. Iar marti, 28 aprilie, am fost contactat telefonic. Doar doua persoane stiau despre discutia avuta marti: Dan Petrescu si avocatul Ioan Ivascu", a spus Alin Minteuan pentru Fanatik.