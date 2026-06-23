Codruț Sandu (20 de ani) a fost împrumutat în sezonul precedent la Corvinul Hunedoara, „campioana” din Liga 2, unde a avut evoluții impresionante și a fost declarat ”portarul sezonului”.

Oficialii hunedoreni au luat legătura cu omologii de la Dinamo pentru a prelungi împrumutul pentru încă un sezon, iar răspunsul a fost afirmativ. Sandu va continua și în acest sezon sub comanda lui Florin Maxim și se află deja în cantonamentul Corvinului din Slovenia.

Codruț Sandu e în cantonament cu Corvinul: ”Ne-am înțeles cu Dinamo”

Sorin Cimpoca, președintele clubului Corvinul Hunedoara, a dezvăluit că decizia i-a aparținut lui Florin Maxim, care vrea să-l titularizeze pe Sandu în sezonul următorul din Superliga României.

„Da, așa este, ne-am hotărât. Florin Maxim a hotărât împreună cu noi că vom apăra cu U21 în poartă. Atunci ne-am înțeles cu Dinamo pentru un împrumut pentru încă un an de zile. Codruț Sandu este un portar de viitor, pe care ne-am bazat și anul trecut în Liga 2 și, cu siguranță, ne bazăm și anul acesta.

Ne bucurăm că am ajuns la un acord cu Dinamo și îl avem pentru încă un an de zile. A fost portarul sezonului, cu mare viitor, cu reale calități. Credem mult în el, că ne poate ajuta și în Liga 1 fără probleme, de aceea am luat această decizie”, a spus Cimpoca, în exclusivitate pentru Sport.ro.