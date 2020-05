Scandalul continua! Alin Minteuan a rabufnit si i-a raspuns lui Dan Petrescu. "Si inca o data, nu sunt victima, sunt barbat si am coloana vertebrala! Ceea ce nu e cazul la Dan Petrescu"

Cearta dintre Alin Minteuan si Dan Petrescu continua.

Zilele trecute Minteuan a fost demis din functia de antrenor secund al CFR-ului. Dupa acest episod managerul ardelenilor a facut declaratii la adresa fostului secund.

"Minteuan a parut o victima, dar eu sunt victima. Mie mi-a promis ca amana primirea banilor, pentru ca l-am rugat eu. Am reusit sa ii prelungesc contractul cu 2 ani, dupa ce am vorbit cu patronul. A doua zi, cand clubul i-a trimis hartia sa semneze pentru amanarea primei, a zis ca nu semneaza, ca CFR l-a mai mintit nainte. Ca nu a vorbit cu nimeni despre asta. Chiar sunt un nimeni?", a declarat Dan Petrescu pentru Digi Sport.

In urma acestei declaratii Alin Minteuan a tinut sa clarifice intreaga situatie.

"Spunea Dan Petrescu ca nu are ce sa discute cu mine. Probabil ca are prea putine cuvinte ca sa discute cu mine… Putea sa-mi raspunda la telefon, l-am sunat de vreo 4 ori si i-am si transmis prin cineva ca vreau sa vorbim. Nu a raspuns. Iar acum continua cu fabulatiile, ca i-am promis asa ceva. Cred ca omul asta se uita in oglinda si se convinge pe el ca asa e. „Minteuan a acceptat, Minteuan a acceptat”… Asa si-o spune, altfel nu se explica", e declarat fostul secund de la CFR pentru FANATIK.

"Cica imi oferea doi ani contract… Pai cine e el sa-mi ofere mie contract? Eu stabilisem cu Marian Copilu lucrurile astea, nu cu Petrescu. Zice ca i-a luat locul lui Marian. Lui Marian Copilu nu poate sa-i ia nimeni locul! Mai bine nu se baga Petrescu si lasa lucrurile nerezolvate. Era mai bine pentru toata lumea. Dan Petrescu vine si pleaca de la CFR, dar eu, Minteuan, raman aici la Cluj. Si inca o data, nu sunt victima, sunt barbat si am coloana vertebrala! Ceea ce nu e cazul la Dan Petrescu", a declarat Alin Minteuan.