"Hai sa rezolvam lucrurile ca intre barbati!" Continua scandalul la CFR Cluj! Minteuan il ataca din nou pe Dan Petrescu dupa ce a fost dat afara de la club: "Sa le fie rusine!"

Alin Minteuan a fost indepartat de la CFR Cluj de catre Dan Petrescu. Antrenorul clujenilor i-a gasit imediat inlocuitor, iar functia de antrenor secund o va ocupa Costin Curelea. In acte, Curelea nu va aparea ca antrenor secund, cel putin pana pe data de 30 iunie cand ii expira contractul lui Minteuan.

Scandalul dintre Minteuan si Dan Petrescu a pornit de la faptul ca antrenorul secund al clujenilor a refuzat o noua reesalonare a restantelor financiare. Inainte ca Minteuan sa fie dat afara de la CFR, Dan Petrescu a mers la gratar acasa la acesta, iar dupa 3 zile i-a transmis antrenorului sau secund sa plece.

Alin Minteuan face o noua serie de dezvaluiri despre acest scandal si spune ca Dan Petrescu nu ii raspunde la telefon si spune ca va veni in continuare la antrenamentele echipei.

"La cum se deruleaza lucrurile, cred tot mai mult ca ceea ce mi se intampla a fost premeditat. Sa le fie rusine pentru ce mi-au facut.

Sunt socat! Nimeni nu raspunde la telefon din club. Am avut o singura discutie cu Marian Bagacean care mi-a spus ca Dan Petrescu nu mai vrea sa lucreze cu mine. Ca nu voi fi dat afara, doar ca nu mi se va prelungi contractul si ca voi fi platit pana la finalul acestuia.

L-am sunat pe Dan Petrescu si nu raspunde. I-am si transmis prin cineva ca vreau sa lamurim lucrurile ca niste barbati adevarati. Eu cand merg la toaleta stau in picioare, nu sezut. E cusuta cu ata foarte subtire povestea asta. Ce fac ei sunt gainarii.





Dan Petrescu nu inseamna CFR Cluj. Cum nici CFR nu sta in Alin Minteuan. Dar sa iei decizii jalnice e indamisibil si in plus sa si fie lasat sa ia asemenea decizii, e strigator la cer. Inseamna ce de maine daca vrea Dan Petrescu, CFR ramane fara jucatori, fara angajati", a declarat Minteuan pentru Fanatik.