După doi ani și jumătate la Dinamo, în care a salvat echipa de la retrogradare și a reușit de două ori calificarea în play-off, Kopic a decis să plece de la echipă, deși mai avea contract. ”Câinii” s-au mișcat repede și l-au adus pe Nuno Campos (51 de ani), care a început deja pregătirea cu echipa.

Antrenorul croat ar fi fost dorit în zona Golfului, dar pe numele său nu au venit propuneri concrete, astfel că a rămas liber de contract. Între timp a sosit o altă ofertă, din Cipru, de la Anorthosis Famagusta, echipă care a încheiat sezonul precedent pe locul șapte.

Zeljko Kopic ar putea antrena în Cipru

Kopic are, însă, concurență pentru postul lăsat liber de fostul campion mondial, Mauro Camoranesi. Pe lista echipei cipriote este și Karel Geraerts (44 de ani), un antrenor belgian care le-a mai pregătit pe Union Saint-Gilloise, Schalke și Reims.

"Candidatura lui Zeljko Kopic este luată în calcul de Anorthosis Famagusta. Tehnicianul croat se află pe lista clubului, alături de belgianul Karel Geraerts.

Informațiile noastre arată că Kopic, care în trecut a antrenat la Pafos (2018–2019), a fost remarcat de echipă. În ultimii trei ani a antrenat-o pe Dinamo București.

Un alt factor în favoarea candidaturii lui Kopic este faptul că acesta a lucrat pe insulă în trecut, un aspect considerat important de cei de la Anorthosis, așa cum s-a văzut și în cazul lui Jose Luis Oltra, care a fost dorit în ultimele zile", a scris publicația kerkida.net.

El a bifat pe banca tehnică a ”câinilor” 112 apariții în toate competițiile și a înregistrat o medie de 1.52 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Zeljko Kopic: ”N-am oferte”

„(n.r. – Aveți vreo ofertă?) În acest moment, nu. Nu am, din nou, acesta este un stereotip de gândire în fotbal `da, tipul pleacă pentru că sunt un milion și ceva pe masă`. Nu, nu pot… în trecut am avut ceva, dar eram la Dinamo și asta a fost. Și nu am… pentru mine nu a fost vorba dacă ne vom califica în Europa sau nu”, a spus Kopic, după despărțirea de Dinamo.