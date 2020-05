Transfer SURPRIZA la CFR Cluj! Ce jucator vine sa se retraga de la echipa lui Dan Petrescu

Jucatorul se pregateste sa vina la Cluj pentru a juca ultimul sau sezon.

Juan Emanuel Culio, fostul jucator de la CFR Cluj, se pregateste sa revina in Gruia pentru a se retrage de la echipa la care a jucat sase ani. Argentinianul este asteptat cu bratele deschise de clubul la care si-a petrecut cea mai mare parte din cariera.

Culio a evoluat la CFR in perioadele 2007-2011 si 2017-2019 si are in palmares patru campionate si trei Cupe ale Romaniei. In prezent joaca in Argentina, dar clujenii au inceput deja negocierile.

"Culio e un jucator pe care si Dan, si noi toti il dorim sa vina. Inca se discuta, am discutat cu el si i-am spus ca il dorim inapoi si poate din vara daca va reusi, sa vina sa joace pentru noi, sa isi incheie cariera.", a spus Bogdna Mara pentru Telekom Sport.

Culio a mai evoluat la Galatasaray, Mallorca sau Las Palmas si experienta sa il poate ajuta enorm pe Dan Petrescu in obtinerea unui nou titlu.

Liga 1 este asteptata sa se reia in iunie, dupa ce presedintele, Klaus Iohannis, a declarat luni ca dupa 15 mai echipele pot reveni la antrenamente.