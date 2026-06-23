Premier League, LIVE și exclusiv pe VOYO!

Conducerea formației din Premier League - Tottenham vrea să îi facă pe plac managerului Roberto De Zerbi și să îi aducă jucătorii pe care îi cere. Echipa la care este legitimat și românul Radu Drăgușin nu vrea să mai trăiască emoțiile din sezonul trecut și e pregătită să investească sume serioase pentru a reveni pe primele locuri din campionat.

Tottenham era hotărâtă să intre în cursa pentru semnătura lui Sandro Tonali, alături de Arsenal și Manchester City, conform mai multor publicații de presă sportivă din Anglia. Mijlocașul italian de la Newcastle este una dintre principalele ținte ale lui Roberto De Zerbi, care consideră că Tonali poate ridica nivelul lui Tottenham.

Sandro Tonali, dorit de Tottenham. Newcastle solicită 115 milioane de euro

Reamintind, Sandro Tonali a fost cumpărat de Newcastle de la AC Milan, în iulie 2023, în schimbul sumei de aproximativ 61 de milioane de euro. Altfel, trei goluri, șapte assist-uri și 53 de meciuri jucate sunt statisticele fotbalistului de 26 de ani în tricoul lui Newcastle în stagiunea 2025-2026

În acest moment, 80 de milioane de euro este cota lui Sandro Tonali, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com, iar oferta celor de la Tottenham pentru aducerea italianului a fost cu șase milioane de euro peste cotă, 86 de milioane de euro mai exact.

Însă, se pare că oamenii din conducerea celor de la Newcastle cer mai mult, iar propunerea aceasta a fost refuzată! Vrea în schimbul lui Tonali o sumă mai consistentă, de 115 milioane de euro.