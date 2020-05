EXCLUSIV | A jucat in Champions League si acum vinde inghetata la taraba din parc! Preferatul lui Dan Petrescu s-a indepartat de fotbal

Un fost jucator de la Sportul Studentesc, Urziceni, Rapid, Craiova si Petrolul s-a reprofilat.

Dacian Varga a fost surprins intampinand clientii la un magazin ambulant din Parcul Circului din Capitala. Acesta detine mai multe investitii imobiliare si spatii comerciale, inclusiv o taraba la care se vand inghetata, dulciuri, sucuri, popcorn si jucarii pentru cei care viziteaza parcul de langa Circul Metropolitan din Capitala, aflat la cateva sute de metri de Stadionul Dinamo. Dupa perioada lunga in care spatiul comercial a ramas inchis si Varga a pierdut sume mari de bani, pentru ca accesul in parcuri si multe alte spatii publice a fost interzis din cauza coronavirusului, societatea fostului fotbalist a dat jos lacatul si si-a reluat activitatea. In weekendul trecut, Varga a fost si el prezent si nu s-a dat in laturi de la a servi clientii, atunci cand angajatii sai au fost depasiti de numarul mare al acestora, chiar daca nu avea masca medicala si manusi.

Varga s-a indepartat de fotbal, desi a mai facut o incercare nereusita de revenire, in 2019, alaturi de Cristi Pulhac, la o echipa de Liga 4 Bucuresti, CS FC Dinamo Bucuresti, controlata de Nicolae Badea. El vrea, in viitor, sa devina antrenor si doreste sa urmeze cursuri in acest sens. Fostul jucator preferat al lui Dan Petrescu, care l-a antrenat la Sportul Studentesc, Urziceni, Krasnodar si Tg. Mures, a mai fost in centrul atentiei presei, dar nu pentru realizari sportive, ci pentru scandaluri mondene, dupa ce a fost acuzat ca a agresat fizic o femeie chiar in centrul Bucurestiului, la Targul de Craciun, dar si din cauza despartirii de iubita sa, cantareata de muzica populara Maria Constantin, cu care a avut o relatie in ultimii doi ani si cu care urma sa se casatoreasca. Acesta nu este singurul fost "tricolor" care s-a indreptat catre comert, Liviu Ganea avand acum un stand unde prepara burgeri gourmet, iar Adrian Cristea deschizandu-si o croitorie de lux.

Dacian Varga (35 ani) a fost crescut de Dinamo si Sportul Studentesc si a jucat ca mijlocas stanga sau atacant la Sportul Studentesc (2003-2009, 2010, 2012-2013), Unirea Urziceni (2009), Rapid (2010), Kuban Krasnodar (2011), FC Vaslui (2012), CS „U” Craiova (2014), ASA Tg. Mures (2015), Petrolul (2015-2016) si CS FC Dinamo (2019). Fostul component al "Gastii Nebune" din Regie are peste 120 meciuri in Liga 1 si 17 goluri si a mai evoluat in prima divizie din Rusia. In palmaresul sau se regasc titlul in Liga 1 cu Unirea Urziceni (2008-2009) si Supercupa Romaniei, in 2015, cu ASA Tg. Mures, dar si participarea in grupele Champions League cu ialomitenii (8 puncte acumulate si gol in remiza cu VfB Stuttgart, 1-1), promovarea cu Craiova si 4 selectii la echipa nationala de seniori. Considerat unul unul dintre cei mai talentati jucatori romani ai decadei 2000-2010, Varga nu a putut face trecerea completa de la speranta la certitudine, din cauza unei vieti extrasportive agitate, a unui caracter belicos, dar si a faptului ca a putut scapa foarte tarziu de contractul cu clubul lui Vasile Siman, pe care a fost acuzat la un moment dat ca l-ar fi agresat pe holurile FRF.