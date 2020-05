Dan Petrescu, ademenit cu o noua oferta! "E o perioada grea." Anuntul oficial al clujenilor: ce se intampla cu antrenorul

Din articol Dan Petrescu nu duce lipsa de oferte

Dan Petrescu este foarte aproape sa castige un nou titlu cu CFR Cluj.

Dan Petrescu poate castiga in acest an al treilea titlu consecutiv pe banca CFR-ului, iar oficialii echipei din Gruia fac tot posibilul pentru a-l pastra in continuare la echipa.

Directorul sportiv al clubului a dezvaluit ca CFR Cluj incearca sa ii ofere o noua intelegere lui Dan Petrescu, insa momentan nu a venit niciun raspuns din partea antrenorului.

"Ne dorim, incercam, speram ca si el sa isi doreasca, important e si ce se intampla anul acesta, e o perioada grea in fotbalul mondial si in viata normala si atunci nu stim. Totul a trecut pe planul doi, dar speram ca fotbalul sa redevina numarul unu in vietile noastre", a spus Bogdan Mara pentru Telekom Sport.

Antrenorul campioanei a avut mai multe oferte in iarna trecuta, insa nu a fost nimic concret. Dan Petrescu spunea atunci ca si-ar dori un proiect in ligile secunde din Italia sau Anglia:

"Am o oferta din China, dar nu e nimic concret, sunt alte cluburi mai aproape. Din Vest sunt doar din liga a doua si nu vreau sa vin decat din vara. Atunci, daca ar fi un proiect sa incep in liga a doua in Italia sau Anglia, m-as duce. Sunt singurele tari in care m-as duce", spunea Dan Petrescu in iarna.