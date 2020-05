Decizia luata de Dan Petrescu in plina pandemie de coronavirus! Ce castiguri are CFR Cluj de pe urma acestei hotarari

Dan Petrescu a decis sa ajute clubul din Gruia.

Dan Petrescu a luat o decizie care merita aprecierea suporterilor lui CFR Cluj. Antrenor si tot staff-ul sau au renuntat la intreg salariul de pe luna aprilie pentru a ajuta clubul in plina pandemie de coronavirus.

Aceasta decizie va ajuta clubul din Ardeal sa amortizeze din pierderile financiare din aceasta perioada. Asadar, clujenii vo economisi 40 de mii de euro, atat cat reprezinta salariul lunar al lui Petrescu.

O alta veste este ca Dan Petrescu a fost si cu amanarea bonusurilor care trebuiau platite, pana la data de 25 iunie, anunta Gazeta. "Dan Petrescu este si va fi antrenorul echipei pentru inca minim 2 ni de zile. In aceasta perioada grea a fost alaturi de conducerea clubului si a colaborat cu ea pentru bunul mers al echipei noastre, asa cum a facut-o mereu de cand este la CFR.", au comunicat oficialii clujeni.

CFR Cluj este pe primul loc in play off si are 4 puncte peste principalele urmaritoare: FCSB si Universitatea Craiova. Au ramas 8 etape de disputat si sunt puse in joc inca 24 de puncte.

