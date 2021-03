A fost coleg cu Man si Tucudean si acum e hairstylistul vedetelor din Bundesliga! Un roman ii tunde pe jucatorii lui Bayern Munchen 

Un aradean a jucat in nationala postasilor din Germania, iar acum are un salon de succes si multi jucatori din Bundesliga ii sunt clienti.

Alexandru Giurgiu s-a nascut la Arad si a jucat fotbal la echipele locale Atletico si Gloria, unde a fost coleg cu Cristi Balgradean, George Tucudean, Florin Purece, Dumitru Copil, Marius Chindris si alti jucatori cu meciuri multe in Liga 1 si Liga 2. Dupa ce a terminat junioratul, fundasul central de 190cm a evoluat in Liga a 4-a, la CS Frontiera Curtici, iar in ianuarie 2016, el a fost in pregatire cu UTA Arad, dupa ce Roland Nagy l-a remarcat in meciurile de la nivel judetean. Coleg pentru o scurta vreme cu tinerii Dennis Man, Adrian Petre, Albert Stahl si Catalin Hlistei, dar si cu mai experimentatii Sorin Botis si Sorin Stratila, el a facut o parte din pregatirea de iarna si a jucat in cateva meciuri amicale, dar o problema medicala l-a scos din programul echipei si a ratat legitimarea la UTA, clubul pe care il sustinea inca din copilarie.

Dupa acest episod, Giurgiu a decis sa emigreze in Germania si sa se reprofileze. "In martie 2016, am venit la cel mai bun prieten al meu, Adrian Popescu, fost campion al Romaniei la minifotbal, care intre timp s-a intors in tara. La inceput, m-a ajutat el cu cazare si tot ce aveam nevoie, pana mi-am gasit un loc de munca. A fost o perioada foarte dificila, la inceput am lucrat ca si curier, iar dupa doua luni m-am angajat la posta. In timpul liber, jucam fotbal la o echipa de Liga 7-a, neputind sa las sportul deoparte. Seful meu se ocupa si de echipa nationala a angajatilor la posta din Germania. M-a vazut cum joc si m-a selectionat si pe mine, chiar am marcat cateva goluri pentru nationala postasilor germani. Dupa trei ani si jumatate destul de grei, in septembrie 2019, am reusit sa imi deschid propriul salon de frizerie doar pentru barbati, dupa ce mi-am luat diploma de specializare. Imi placea sa tund de mic si ii tundeam pe prietenii mei inca de cand aveam 15 ani, chiar ajunsesem sa ii programez, ca la salon, pentru ca voiau tot mai multi sa vina. Apoi, in luna noiembrie 2019, am castigat locul 1 la International Berlin Barber Expo si am aratat ca sunt un bun profesionist", spune fostul fotbalist.

In scurt timp, salonul sau a devenit foarte cunoscut printre jucatorii de fotbal din Germania. "Dupa ce a trecut primul lockdown din luna mai 2020, am primit un mesaj pe instagram de la un fotbalist de la Bayern Munchen, Oliver Batista-Meier, care acum este imprumutat in Olanda, la Heerenveen. Salonul meu este situat in Geretsried, la aproximativ 30km de Munchen, asa ca m-a surprins ca vrea sa faca acest drum. A venit, a fost foarte multumit si m-a recomandat si altor colegi, la a doua vizita a venit insotit de olandezul Joshua Zirkzee, care acum este imprumutat de Bayern la Parma, unde este coleg cu Man si Mihaila. Ulterior, am ajuns sa ii tund pe Dominik Szoboszlai (n.r. - RB Leipzig / Ungaria), jucator pe care il vor Real Madrid si Bayern Munchen, si Alphonso Davies (n.r. - Bayern Munchen / Canada), noua senzatie din Champions League si cel mai rapid jucator din Bundesliga, dar si pe Karim Adeyemi (n.r. - RB Salzburg / Germania), Jamal Musiala (n.r. - Bayern Munchen / Anglia), Chris Richards (n.r. - Bayern Munchen, imprumutat la Hoffenheim / SUA), Leon Dajaku (n.r. - Bayern Munchen, imprumutat la Union Berlin / Germania), Kilian Ludewig (n.r. - RB Salzburg, imprumutat la Schalke 04 / Germania), Tiago Dantas (n.r. - Benfica, imprumutat la Bayern Munchen / Portugalia), Jordan Zirkzee (n.r. - Feyenoord / Olanda), Christopher Scott (n.r. - Bayern Munchen / Germania), Sebastian Mrowca (n.r. - Wehen Wiesbaden / Polonia) sau Julian Green (n.r. - Greuther Furth / SUA), doar ca sa ii spun pe cei care imi vin acum in minte", a dezvaluit acesta.

Hairstylistul din Arad, care inca mai evolueaza la o echipa de amatori in timpul liber, spune ca jucatorii care ii calca pragul sunt curiosi sa afle mai multe lucruri despre Romania si fotbalul romanesc. "Nu au aere de vedete, sunt niste baieti extraordinari, inteligenti, cu foarte mult bun simt si sunt foarte populari, desi fotbalistii lui Bayern, in special, au un statut special in Germania, sunt vedete. Vorbim mult despre fotbal, a fost o surpriza sa afle ca am jucat si eu fotbal si ca sunt microbist. De asemenea, le-am vorbit despre Romania, despre romani si despre fotbalul romanesc, mai ales ca nationalele noastre de seniori si U21 vor juca cu multi dintre ei in perioada urmatoare. Povestea mea este una normala in Germania, daca muncesti mult, iti indeplinesti visul. As vrea sa le transmit ceva celor care cred ca viata lor se incheie dupa ce se lasa de fotbal: sa visezi nu costa nimic, nu lasa pe nimeni sa iti strice visul", a incheiat Giurgiu.