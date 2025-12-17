În tentativa de a ataca locurile de play-off, iar ulterior de a se bate la titlu, FCSB a anunțat că vrea să aducă cel puțin 5 jucători în iarnă. După Andre Duarte, reprezentanții campioanei au transmis că monitorizează mai mulți jucători din Portugalia, în special din liga a doua.

Transferurile din Portugalia la FCSB, în pericol

În săptămâna derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica a dezvăluit că varianta jucătorilor din Portugalia ar putea pica. Oficialul de la FCSB susține că fotbaliștii vizați de campioană au fost influențați de anumiți impresari, care s-au opus unei astfel de mutări.

"În Portugalia ne-am împotmolit pentru că sunt unii jucători care greșesc ascultând prea mult opiniile agenților. Eu înțeleg să asculți un agent când agentul îți găsește echipă, dar când eu te găsesc pe tine, jucător, și-ți cer numărul agentului, e clar că nu agentul ți-a găsit echipă, ci te-am remarcat noi. O să vedem.

Da, e împotmolită. Nu știu dacă se despotmolește. Eu nu vreau un jucător care să fie legat atât de tare (n.r - de impresar). Eu vreau jucători care să aibă personalitate și să-și aleagă singur pașii în carieră, nu să fie direcționat, împins din spate.

Sunt foarte mulți jucători liberi pe piață, dar aș fi preferat să luăm un jucător care a jucat în ultima perioadă", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Cea mai bună șmecherie e cu portughezii. Acum mi-am dat seama"

La începutul acestei săptămâni, Gigi Becali se anunța foarte încântat de ideea aducerii de fotbaliști portughezi la FCSB, inclusiv din eșalonul secund.

"Lameira nu e chiar așa... e bunicel, nu pierde mingea, pasează, dar nu. O să vedeți voi. Nu cred că e de FCSB. Vreau altceva și am pus ochii pe unul. Nu vreau să dau prea multe detalii. Când va fi făcut, o să fie și gata. Avem alții din Portugalia. Vom studia. Vor veni 5-6 jucători.

Cea mai bună șmecherie e cu portughezii. Acum mi-am dat seama. Sunt jucători tehnici cu care poți face față. Au școală și te poți descurca cu ei. Sunt jucători medii, nu slabi. Bineînțeles, trebuie să iei ceva cremă ca să poți face diferența.

Miculescu, Bîrligea, Tănase, Olaru, iar după aia cineva care să care pianul, adică 2-3 portughezi. Portughezii sunt buni peste noi, dar ăia sculă sunt la Benfica, Porto, Sporting. Am portughezi de acolo, din liga a doua", spunea Gigi Becali, luni, la Fanatik.