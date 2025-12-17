Lionel Messi (38 de ani) a votat în cadrul galei „The Best”, eveniment organizat de FIFA, în calitate de căpitan al naționalei Argentinei. Au dreptul de a-și exprima opinia cu privire la cel mai bun jucător din lume selecționerii și liderii reprezentativelor țărilor.

Podiumul lui Lionel Messi la FIFA „The Best” 2025

Messi l-a ales pe Ousmane Dembele la categoria „Cel mai bun jucător al anului”. Supremația starului francez de la gala Balonului de Aur, de acum câteva luni, a fost confirmată și la FIFA „The Best”. Messi a votat așadar cu marele câștigător al evenimentului și cu fostul său coechipier de la Barcelona.

Căpitanul naționalei Argentinei l-a clasat pe Kylian Mbappe, cu care a evoluat la PSG, pe locul al doilea în ierarhia sa. Considerat urmașul lui Messi la Barcelona, Lamine Yamal a completat podiumul simbolului „blaugrana”.

Cristiano Ronaldo, marele absent de la FIFA „The Best” 2025

Cristiano Ronaldo, marele rival al lui Lionel Messi, a ales din nou să lipsească de la gala „The Best”, organizată de FIFA. Portugalia l-a trimis în locul său pe Bernardo Silva. În opinia sa, cei mai buni jucători din lume au fost: Vitinha (1), Nuno Mendes (2) și Ousmane Dembele (3).

Ajuns la 28 de ani, Dembele a avut parte de un an de vis la PSG. A câștigat Ligue 1 în calitate de golgheter (21 de goluri), Cupa și Supercupa Franței, respectiv Liga Campionilor.

