Bayern Munchen, cifre NEBUNE in acest an! O infrangere in 48 de meciuri si parcurs 'perfect' in Europa! Toate detaliile aici

Bavarezii au avut un an istoric, plin de recorduri si victorii.

Castigatori a cinci trofee in ultimul sezon, clubul german a pierdut o singura data in 48 de meciuri. Echipa lui Hansi Flick a stabilit un nou record in UEFA Champions League. Bayern este prima echipa care reuseste 14 victorii consecutive in UEFA Champions League. Si inca ce victorii! 8-2 cu Barcelona, 7-2 cu Tottenham, 6-2 contra Salzburgului sau 6-0 contra Stelei Rosii Belgrad, sunt doar cateva dintre rezultatele exceptionale obtinute de bavarezi.

Bayern si-a extins de asemenea seria de meciuri fara infrangere din deplasare, ajungand la 16 meciuri (la egalitate cu Manchester United). Echipa lui Hansi Flick a cunoscut infrangerea doar o singura data in 2020, intr-o partida cu Hoffenheim din Bundesliga, scor 1-4. Munchenezii au castigat 42 din cele 48 de partide, avand 23 de victorii consecutive. O singura data nu a marcat Bayern in acest an, intr-un egal cu Leipzig din ianuarie, scor 0-0.

Totusi, in ciuda faptului ca au avut un sezon perfect, Bayern a inceput stagiunea din Bundesliga cu stangul. Bavarezii au ocupat doar sapte zile prima pozitie in Germania, dar au trecut in varful clasamentului in urma cu o saptamana, dupa ce au invins Leverkusen in deplasare, scor 2-1.