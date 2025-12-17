Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa, fostul fundaș dreapta al „Los Blancos”, în prezent antrenor la RM Castilla, este alegerea lui Florentino Perez, în cazul în care Alonso nu va remedia rapid situația clubului din capitala Spaniei.

Alvaro Arbeloa, varianta de înlocuitor pentru Xabi Alonso

Cum Zinedine Zidane și Jurgen Klopp nu sunt disponibili în momentul de față, conducerea madrilenilor este nevoită să se orienteze rapid către o soluție din interior, informează transfernewslive.com, citând presa spaniolă.

Alvaro Arbeloa nu are experiență decât la nivelul echipelor de tineret de la Real. Așadar, conducerea madrilenilor continuă să monitorizeze și evoluția sa de la formația-satelit.

În cazul în care Xabi Alonso va fi demis, Arbeloa va fi utilizat pentru prima oară ca soluție de urgență. Rezultatele vor confirma dacă se va bucura de o încredere totală pe termen lung.

Xabi Alonso: „Situaţia rămâne aceeaşi”

Întrebat dacă victoria din campionat, 2-1 din deplasare cu Alaves, i-a schimbat situația, Alonso a confirmat că în continuare se află sub presiune.

„Situaţia, înainte şi după, rămâne aceeaşi. Suntem împreună în asta, fiecare cu propriile roluri, dar comunicarea noastră este fluidă, încrederea este constantă şi avem respect reciproc, ambiţie şi dorinţa de a ne îmbunătăţi", a declarat Xabi Alonso, la conferința de presă premergătoare partidei Talavera - Real Madrid de astăzi, ora 22:00, contând pentru Cupa Regelui.

După un început promițător de campionat, Real Madrid se află în prezent pe locul doi din La Liga, la patru puncte distanță de liderul Barcelona.

În Liga Campionilor, după șase etape din opt, „Los Blancos” ocupă poziția a opta, cu 12 puncte cumulate.

