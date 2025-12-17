Cu un singur gol marcat în 10 meciuri la Dinamo Kiev, Blănuță nici măcar nu a mai apărut în lotul echipei la ultimele două meciuri de campionat, cu FC Kudrivka (2-1) și Veres Rivne (3-0). Atacantul născut în Republica Moldova, dar care a ales să reprezinte România la naționala U21, nu va fi în lotul ucrainenilor nici la următorul joc.



Vladislav Blănuță, OUT din lotul lui Dinamo Kiev: "Mi-a cerut niște zile libere și a plecat acasă"

Blănuță va lipsi de la meciul Dinamo Kiev - FC Noah, programat joi seară, de la 22:00, în ultima rundă din faza principală Conference League. Anunțul a fost făcut de antrenorul Igor Kostyuk, la conferința de presă premergătoare jocului.



"Blănuță a avut anumite probleme în familie, așa că mi-a cerut niște zile libere și a plecat acasă. De ce nu a apărut în lot nici la precedentele meciuri? Avem trei atacanți importanți și am luat în considerare experiența fiecăruia", a spus Igor Kostyuk, potrivit sport.ua.



Blănuță a jucat deja la două cluburi în acest sezon, FC U Craiova și Dinamo Kiev, astfel că atacantul nu are dreptul de a evolua și la un al treilea club. În aceste condiții, internaționalul U21 pare obligat să rămână la clubul din Ucraina cel puțin până în vară.

Dinamo Kiev a strâns doar 3 puncte în grupa unică din Conference League și nu mai are nicio șansă de a prinde primele 24 de locuri, indiferent de rezultatul din meciul cu FC Noah, de joi seară.

