Reactia lui Flick dupa ce Bayern Munchen a fost ELIMINATA din Cupa Germaniei de o echipa din Liga 2! "Desigur ca este un soc!"

Bayern Munchen a oferit surpria serii miercuri.

Detinatoarea Champions League a fost eliminata in saisprezecimile Cupei Germaniei de catre Holstein Kiel, echipa care evolueaza in Liga 2. Dupa cele 90 de minute scorul a fost 2-2, iar meciul a avut nevoie de prelungiri.

Totul s-a decis la loviturile de la 11 metri, unde bavarezii au fost invinsi cu 5-6. Dupa meci, antrenorul Hansi Flick a declarat ca acest rezultat este un soc pentru echipa lui.

"Desigur, este un soc! Voiam sa ne aparam tripla. Daca rezumam totul la detalii, echipa a dat dovada de un spirit incredibil. Noi am fost dominati, iar acest lucru era treaba noastra. Este foarte enervant ca am fost egalati in ultima secunda. Trebuie sa ii felicitam pe cei de la Kiel.



Au dus o adevarata lupta pentru Cupa si s-au dedicat complet. Trebuie sa uitam de acest meci si sa facem lucrurile bune. Este surprinzator, dar asta este in Cupa. Kiel s-a aparat bine, iar portarul lor a avut o performanta incredibila", a spus managerul lui Bayern pentru FCBayern.com.