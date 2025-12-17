Universitatea Craiova, deși a schimbat deja antrenorul în acest sezon, traversează cea mai bună campanie, de când echipa a intrat sub conducerea lui Mihai Rotaru.

În acest moment, gruparea olteană e angrenată pe trei fronturi cu niște rezultate spectaculoase. Concret, în campionat, Craiova e pe 4, la doar două puncte de liderul Rapid. În Cupa României, faza grupelor, Baiaram și compania au făcut maxim de puncte, 6 din 6, după primele două runde. În fine, în Conference League, Craiova e în fața unui rezultat imens: accederea în play-off-ul optimilor.

Joi, de la ora 22:00, Universitatea are nevoie de minim un punct, în deplasarea cu AEK Atena din Grecia, ca să-și îndeplinească marele obiectiv european pe acest final de an.

Ionuț Stroe, dezvăluire în premieră: „Rotaru a dat 4 milioane pe transferuri“

Rezultatele foarte bune ale Universității din acest sezon sunt rodul investițiilor din vară. Despre care a vorbit deputatul PNL, Ionuț Stroe, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Comentând „Legea Novak“, trecută de Parlament, dar respinsă de președintele Nicușor Dan, Ionuț Stroe a explicat că o astfel de lege, discriminatorie, ar zădărnici investițiile unor patroni, precum Mihai Rotaru de la Craiova.

„Am vorbit cu marii investitori din România din lumea sportului. Oameni ca Mihai Rotaru. Atenție: numai în această vară, dânsul a investit peste 4 milioane de euro în transferurile de jucători! De ce a făcut așa ceva? Ca să-și crească nivelul de competitivitate în sport. Ca să meargă cu echipa Craiovei în cupele europene, să facă performanță, să facă imagine acestei țări, ca să-și ducă echipa la un nivel mult superior celui de anul trecut. Ei bine, dacă tu transmiți un mesaj toxic unui asemenea investitor, că n-are voie să joace cu jucătorii pe care i-a transferat, sau că statul impune ca pe unii să-i țină pe bară și pe alții să-i bage pe teren, atunci afectezi, cu siguranță, competitivitatea echipelor românești! Degeaba încerci să îmbunătățești valorea loturilor din România, dacă vine statul și îți spune că n-ai voie să-i bagi pe unii în teren. E cel mai descurajator mesaj pentru toți oamenii care investesc în sportul românesc!“, ne-a spus Ionuț Stroe.

