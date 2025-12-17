Internaționalul de 27 de ani traversează o perioadă foarte bună la PSV Eindhoven, iar acest lucru se vede direct în evaluarea financiară.



Transferat în vara acestui an de la Parma pentru 8,5 milioane de euro, Dennis Man s-a impus rapid în primul „11” al campioanei Olandei.



După primele 17 meciuri oficiale în tricoul lui PSV, românul are patru goluri și cinci pase decisive, cifre care includ și o dublă reușită în Champions League, într-un meci important contra lui Napoli.



13 milioane de euro pentru Dennis Man



Evoluțiile constante din Eredivisie și din Europa i-au adus o creștere importantă de cotă.

Potrivit Transfermarkt, Dennis Man este evaluat acum la 13 milioane de euro, cu trei milioane mai mult față de ultima estimare, realizată în luna iunie, pe vremea când evolua încă la Parma.



Chiar și așa, Man nu a atins încă cel mai bun moment al carierei sale din punct de vedere financiar. Recordul rămâne evaluarea de 17 milioane de euro, atinsă în decembrie 2024.

Nu este cel mai scump de la PSV, nici de la națională

La PSV, românul se află pe locul 11 în topul celor mai valoroși jucători din lot, podiumul fiind ocupat de Ismael Saibari, cotat la 32 de milioane de euro, Joey Veerman, evaluat la 27 de milioane, și căpitanul Jerdy Schouten, cu 22 de milioane de euro.



În ceea ce privește naționala României, Dennis Man este al treilea cel mai valoros jucător. În fața sa se află Andrei Rațiu, fundașul lui Rayo Vallecano, evaluat la 18 milioane de euro, și Radu Drăgușin, cotat la 22 de milioane de euro.



PSV Eindhoven traversează, la rândul ei, o perioadă excelentă. După 16 etape, campioana Olandei este lider autoritar în Eredivisie, cu 43 de puncte.

