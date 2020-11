Avertisment direct catre Barcelona si Real Madrid! "Nu le vad la nivelul lui Bayern Munchen!" Ce spune un fost antrenor al galacticilor

Italianul Fabio Capello a vorbit inaintea meciului dintre Real Madrid si Inter Milano.

El a dezvaluit ce echipe sunt favorite in acest sezon de UEFA Champions League si a declarat ca Barcelona si Real Madrid nu sunt suficient de pregatite in acest moment pentru a castiga cea mai puternica competitie intre cluburi.

"Mi se pare ca Real Madrid are probleme mari in defensiva, iar forta ofensiva este mult diminuata fata de anii anteriori. Nu le vad nici pe Real Madrid, nici pe Barcelona, la nivelul unor echipe precum Bayern Munchen sau Manchester City. Sigur, detaliile pot face diferenta, iar Liga Campionilor nu se castiga acum, in noiembrie" a declarat Fabio Capello pentru El Transistor de la Onda Cero.

Fabio Capello este unul dintre cei mai buni antrenori din fotbalul mondial. Italianul a obtinut cel mai importante trofee la AC Milan alaturi de care a castigat 4 titluri in Serie A, iar in sezonul 1993-1994 a cucerit Liga Campionilor cu rossoneri. Pe Real Madrid a antrenat-o de doua ori si de fiecare data a adus titlul pe Bernabeu. In cariera a mai fost pe banca lui AS Roma si Juventus.