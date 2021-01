OPRITI PLANETA! Bayern Munchen, rapusa in Cupa Germaniei de o echipa din Bundesliga 2! Vedetele Neuer, Lewandowski si Muller, puse la colt de jucatorii lui Kiel

Bayern Munchen a oferit surpriza serii de miercuri in fotbalul european, fiind eliminata din saisprezecimile Cupei Germaniei de Kiel.

Bayern pornea ca mare favorita in fata lui Kiel si in minutul 14 Gnabry deschidea scorul. Bartels restabilea egalitatea in minutul 37, stabilind scorul primei reprize, 1-1.

Repriza secunda a inceput tot cu bavarezii in prim-plan, iar Sane o aducea din nou pe Bayern Munchen in avantaj.

Vedetele castigatoarei Champions League au continuat sa fie trimise in teren si in repriza a doua. Lewandowski, Costa sau Pavard au fost trimisi de Hansi Flick in teren pentru a fi sigur de victorie, insa in minutul 90+5, Wahl inscria si trimitea duelul in prelungiri.

2-2 a fost scorul care a ramas pe tabela si dupa 120 de minute, iar la loviturile de departajare a urmat surpriza.

Kiel a transformat primele sase lovituri de departajare, iar pentru Bayern, spaniolul Marc Roca a fost cel care a ratat lovitura decisiva.

8-7 a fost rezultatul la finalul loviturilor de departajare, iar Bayern Munchen se opreste in saisprezecimile competitiei.