Gest IMPRESIONANT facut de Bayern Munchen! Clubul bavarez ofera teste gratuite de coronavirus fanilor care vor asista la Super Cupa Europei

Castigatoare Ligii Campionilor pune la dispozitia fanilor care merg in Ungaria pentru meciul din Super Cupa Europei teste gratuite pentru COVID-19.

UEFA hotarat sa faca un experiement si va permite accesul fanilor la meciul din Super Cupa Europei. Suporterii care merg sa ii sustina pe bazarezi au nevoie de un bilet la meciul respectiv si de un test tradus in engleza pentru noul coronavirus pe care il vor prezenta autoritatilor in momentul cand vor intra in tara. Fanii isi vor putea face testul in perioada 21-22 septembrie, iar rezultatul va fi primis pe mail.

Super Cupa Europei se va disputa anul acesta intre Bayern Munchen si Sevilla pe stadionul "Puskas Arena" din Budapesta. Suporterii vor respecta normele de distantare sociala, iar echipa germana va avea dreptul la 3 mii de suporteri pentru acest meci.