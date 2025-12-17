Polonezul a fost învins fulgerător de Eddie Hall, însă conturile sale s-au rotunjit considerabil după umilința din cușcă. Gala KSW 105 a oferit o surpriză de proporții. Fanii prezenți în arenă se așteptau la o luptă epică între doi coloși, dar s-au trezit martorii unui final abrupt. Britanicul Eddie Hall s-a năpustit asupra lui Pudzianowski încă din primele secunde, iar arbitrul a fost nevoit să oprească disputa după doar jumătate de minut.



Pentru „Pudzian”, aceasta este a treia înfrângere consecutivă, după eșecurile cu Mamed Khalidov și Artur Szpilka. Totuși, dezamăgirea sportivă este îndulcită de rețeta financiară. Presa poloneză, citând surse din interior, notează că fostul campion mondial de Strongman a încasat aproximativ două milioane de zloți (circa 460.000 de euro) pentru apariția sa. Un calcul simplu arată că polonezul a câștigat 70.000 de zloți (16.500 de euro) pentru fiecare secundă petrecută în ring, chiar dacă a încasat bătaie.



„Pudzianowski a primit 2 milioane pentru această luptă. Pe secundă, a fost probabil cel mai bun câștig din sportul polonez, pentru că totul nu a durat nici măcar jumătate de minut”, a notat jurnalistul polonez Michal Majewski, imediat după eveniment.



De la pușcărie pentru onoare, la milioane în cușcă



Dacă în 2025 Pudzianowski face bani frumoși chiar și când pierde, trecutul său ascunde episoade în care forța sa i-a adus numai necazuri. În 2001, pe când era deja o vedetă în devenire, Mariusz a ajuns după gratii pentru 18 luni.



Motivul condamnării a fost unul nobil, în viziunea sa: a intervenit brutal pentru a stopa un interlop care agresa un tânăr de 18 ani. Polonezul a povestit episodul care i-a marcat tinerețea, explicând că nu a putut sta deoparte când a văzut nedreptatea, chiar dacă cel pe care l-a „corectat” era un personaj influent și bogat.



„Am fost în închisoare din cauza unui mafiot. Era un om influent, brutal și foarte bogat. Era de înălțimea mea și fusese și el boxer. Nu era atât de mare cât eram eu în perioada în care eram campion Strongman, dar vă pot spune că a fost o luptă echilibrată. Ca un om puternic ce sunt, am sărit să-i apăr pe cei slabi. Asta am crezut eu când am ajuns acasă, însă judecătorul a crezut altceva”, a rememorat Pudzianowski incidentul.

