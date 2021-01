Un STAR MONDIAL care a castigat de doua ori Champions League cu Bayern Munchen i-a URAT pe bavarezi DIN TOT SUFLETUL in copilarie! Ce l-a determinat sa faca acest lucru

David Alaba este unul dintre cei mai doriti jucatori din Europa, dupa ce a anuntat ca nu doreste sa isi prelungeasca intelegerea cu Bayern, care expira in acesta vara.

Potrivit Marca, austriacul s-ar fi inteles cu Real Madrid, va semna un contract pe 4 ani si va incasa un salariu de 10 milioane de euro pe sezon. Chiar daca Alaba a obtinut cele mai mari performante cu Bayern Munchen, fundasul austriac ar fi crescut in copilarie cu ura fata de bavarezi, pe vremea cand juca in tara natala, potrivit Marca.

Alaba a fost unul dintre cei mai buni jucatori atat cand evolua la Aspern, cat si la Austria Viena, cluburi unde si-a facut junioratul. In acel moment, Bayern se distra la turneele de juniori contra echipelor din Austria.

Alaba nu a scapat de meciurile jucate impotriva juniorilor bavarezi, iar acest lucru l-a determinat sa isi urasca in copilarie actuala echipa.

Cu 12 ani el a fost adus in academia campionilor din Bundesliga pentru doar 150 de mii de euro, iar in prezent austriacul are o cota de piata de 65 de milioane de euro.

In anii petrecuti la Bayern, Alaba a cucerit 23 de trofee, printre care se numara: 9 titluri in Bundesliga si 2 trofee Champions League. Fundasul austriac a strans 406 meciuri in tricoul nemtilor, el a reusit sa inscrie 39 de goluri si a oferit 49 de pase decisive.