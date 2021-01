Ce a declarat antrenorul echipei din Liga 2, dupa ce a reusit sa o ELIMINE pe Bayern Munchen din Cupa Germanie! "Nu se intampla asta in fiecare zi!"

Bayern Munchen a fost rapusa de o echipa din Liga 2.

Bavarezii eu pierdut in fata lui Holstein Kiel, echipa din al doilea esalon al fotbalui german si a fost eliminati din saisprezecimile Cupei Germaniei. Dupa cele 90 de minute, scorul a fost 2-2, iar meciul a avut nevoie de prelungiri. Totul s-a decis la loviturile de la 11 metri, unde Bayern a pierdut cu 5-6.

Ole Werner, antrenorul principal al lui Holstein Kiel, a spus dupa meci ca echipa lui isi va aminti multa vreme de aceasta performanta.

"Acesta est o experienta extraordinara pentru noi toti. Nu se intampla in fiecare zi si ne vom aminti de acest moment mereu. Am fost vulnerabili in aparare si am avut un portar bun. In atac, am intrat in situatii pe care le-am dorit si am reusit sa egalam la 1-1. Cand am avut mingea, am fost curajosi, iar asta a fost un punct de sprijin in acest joc", a declarat antrenorul lui Holstein Kiel, conform Bayern.com.