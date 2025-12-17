Administrația Donald Trump a extins lista țărilor ale căror cetățeni vor avea acces extrem de dificil pe teritoriul SUA, iar printre statele afectate se numără și naționale deja calificate la turneul final.



După Iran și Haiti, aflate deja sub interdicție totală, alte două țări calificate la CM 2026 au fost incluse pe lista cu restricții parțiale.



Este vorba Senegal și Coasta de Fildeș. Decizia afectează în mod direct suporterii, care vor întâmpina obstacole majore în încercarea de a ajunge în Statele Unite pentru a-și susține echipele.



Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026



Potrivit proclamării semnate de Donald Trump, cinci state (Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud și Siria) au fost adăugate pe lista interdicțiilor totale, alături de posesorii de pașapoarte emise de Autoritatea Palestiniană. În plus, alte 15 țări, printre care Senegal și Coasta de Fildeș, se confruntă cu restricții severe de intrare.



Autoritățile americane invocă rata ridicată de depășire a vizelor. Conform Departamentului pentru Securitate Internă, aceasta este de 4% în cazul Senegalului și de 8% pentru Coasta de Fildeș.



Senegal a fost repartizată într-o grupă extrem de atractivă, alături de Franța, Norvegia și o echipă venită din baraj, în timp ce Coasta de Fildeș va evolua în Grupa E, contra Germaniei, Ecuadorului și Curacao.

