Alanyaspor, la care joacă Ianis Hagi şi Umit Akdag, a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Trabzonspor, într-un meci din grupele Cupei Turciei.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Yalcin, în minutul 17, potrivit news.ro. La formația vizitatoare, Akdag a intrat pe teren în minutul 46, în timp ce Ianis Hagi a intrat, în minutul 81, primind doar nouă minute de joc.

Partida a contat pentru prima etapă a grupei A a competiţiei.

Dacă Ianis Hagi a prins, totuși, niște minute pe teren, din păcate, Cupa Turciei a reconfirmat criza acută prin care trece un alt internațional român, după cum Sport.ro a arătat aici.

