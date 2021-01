Parma face ravagii pe piata transferurilor! Dupa Mihaila si Man, italienii aduc un fotbalist de la Bayern Munchen

Dupa ce i-au transferat pe Valentin Mihaila si Dennis Man pentru posturile de extreme, parmegianii sunt aproape sa aduca si un atacant de mare perspectiva.

Potrivit cunoscutului jurnalist italian Fabrizio Romano, Parma s-a inteles cu Bayern Munchen pentru transferul sub forma de imprumut al atacantului olandez de 19 ani, Joshua Zirkzee.

Conform italianului, desi Everton ar fi de asemenea interesata de serviciile tanarului fotbalist, este de asteptat ca Parma sa anunte transferul in cel mai scurt timp.

Parma have reached a verbal agreement with Bayern Münich to sign Joshua Zirkzee, confirmed and here-we-go expected soon. ????

Work in progress on the contracts [yet to be signed]. Everton were trying to sign him but Parma are set to complete the deal in the coming hours.