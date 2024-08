Real Madrid ar avea deja un acord cu Alphonso Davies (23 de ani) pentru un transfer în vara anului 2025, când canadianul ar urma să devină liber de contract, dar între timp a apărut decizia surprinzătoare luată de Bayern Munchen care poate schimba radical situația.

Bavarezii au renunțat la ideea de a-i prelungi contractul fotbalistului de bandă stângă și sunt gata să-l vândă în această vară pentru a obține o sumă consistentă de bani de pe urma sa.

Potrivit spaniolilor de la AS, Bayern Munchen cere 50 de milioane de euro în schimbul său, dar transferul se poate face și pentru 30 de milioane de euro.

???? Bayern Munich have decided to sell Alphonso Davies. ????????✈️????

They are hoping for €50m, but a deal could eventually be done for around €30m. ????

(Source: @diarioas ) pic.twitter.com/T6RSRoBs8T