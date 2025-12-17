„Traducerea“ acestei afirmații ține de ce a trăit românul din iunie, de când a jucat primele meciuri cu Emirate, până acum. Pe scurt, Oli a dat de niște jucători limitați ale căror gafe, în momente decisive, au compromis calificarea la Mondiale. Un exemplu clar, în acest sens, a fost oferit de Sport.ro aici.

În ultima jumătate de an însă, munca de selecționer al Emiratelor l-a epuizat pe tehnicianul român. Dovadă și declarația sa de acum câteva zile: „ Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani! “.

S-a ajuns aici, nu din cauza rezultatelor din cadrul FIFA Arab Cup, care au egalat cel mai bun parcurs al Emiratelor în această întrecere, ci din cauza ratării calificării la Mondiale. Acesta a fost obiectivul care l-a tentat și l-a convins pe Oli să zică „Da“, la propunerea federației din luna mai, când s-a renunțat la portughezul Paulo Bento. Plus faptul că, după ani întregi în care a stat în Emirate, Olăroiu nu putea declina o asemenea ofertă. Pentru că, dacă ar fi zis „Nu“, refuzul său ar fi fost interpretat drept o ofensă de către șefii fotbalului din Emirate.

Chiar dacă acest meci poate aduce cel mai bun rezultat pentru naționala Emiratelor, la FIFA Arab Cup, după un loc 4 obținut în 1998, decizia lui Oli e deja luată. La finalul partidei cu Arabia Saudită, românul își va încheia mandatul de selecționer.

Iar acest capitol, al doilea pentru Oli ca selecționer – a mai avut un foarte scurt mandat pe banca Arabiei Saudite pentru Cupa Asiei din 2015 – se va încheia, joi (ora 13:00), după finala mică din cadrul FIFA Arab Cup 2025. Aici, la Doha (Qatar), naționala Emiratelor va întâlni Arabia Saudită, în partida pentru locul 3.

15 meciuri oficiale și amicale, 6 victorii, 5 egaluri, 4 înfrângeri. Iată bilanțul lui Cosmin Olăroiu, în calitate de selecționer al Emiratelor Arabe Unite, funcție pe care a preluat-o, la finalul lunii mai.

Olăroiu, mesaj pentru fanii din Emirate: „Să fiți mândri de echipa voastră!“

Imediat după barajul cu Irak din noiembrie, care a anulat ultima șansă a Emiratelor de a merge la doar al doilea Mondial din istorie (după cel din 1990, în Italia), Oli ar fi încheiat socotelile cu Federația din Emirate. Nu s-a putut însă, pentru că, la doar două săptămâni distanță, a început FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie).

Pe parcursul acestei competiții însă, Olăroiu și-a pregătit ieșirea de pe scenă.

„Am dat totul, am încercat tot ce a depins de noi însă, uneori, rezultatul e influențat și de alți factori. Am ratat calificarea la Mondiale și din cauza unor greșeli, a unor decizii proaste. Am avut și ghinion. Dar norocul și ghinionul fac parte din fotbal. Am avut foarte multe meciuri, în care echipa a jucat bine, dar n-a câștigat. Iar în fotbal, jocul bun, fără un rezultat pe măsură, nu înseamnă nimic. Naționala e mai importantă decât mine. Vreau ca această echipă să fie puternică. Eu pot să spun că am pus fundația unei echipe care, pe viitor, va fi puternică. Viitorul sună bine pentru naționala Emiratelor, inclusiv fără mine. Îmi doresc ca, pe viitor, naționala Emiratelor să reușească să-și atingă obiectivele“, a spus Oli înaintea ultimului meci din grupa C, cel cu Kuweit (3-1), care ar fi putut aduce eliminarea Emiratelor din competiție.

Cum însă naționala Emiratelor a câștigat și a avansat, în sferturi, mandatul lui Oli de selecționer s-a prelungit. Acum însă, urmează finala mică a turneului din Qatar și capătul unui drum stresant pentru Olăroiu. De aici și mesajul său, înaintea partidei cu Arabia Saudită.

„Mesajul meu cel mai important pentru fanii fotbalului din Emirate e să fie mândri de naționala lor! Pentru că această reprezentativă a arătat un mare potențial și a ajuns la un nivel foarte bun. Sunt convins că această echipă are un viitor strălucit“, a transmis Oli.

Acest „viitor strălucit“ – un termen folosit mai mult din politețe – nu-l va include însă și pe Cosmin Olăroiu.

Posibilă destinație pentru Olăroiu: Al-Wahda, în lupta pentru titlu

De când și-a încheiat cariera de jucător, Oli s-a apucat de antrenorat, aproape de a doua zi! Pentru că iubește fotbalul și munca. Motiv pentru care nu suportă să stea pe bară. Nici acum românul nu va avea o perioadă de vacanță.

Olăroiu e în cărți pentru a prelua Al-Wahda din Abu Dhabi, ocupanta locului 2 în campionatul din Emirate, la doar două puncte de liderul Al-Ain, când s-au jucat opt din cele 26 de etape. Al-Wahda a rămas fără antrenor, în această săptămână, după ce portughezul José Morais (60 de ani) a cerut rezilierea contractului din motive personale.

Dacă ar ajunge la un acord cu Al-Wahda, Oli ar avea șansa câștigării campionatului din Emirate pentru a 5-a oară! El a triumfat în prima ligă cu Al-Ain și cu Shabab Al-Ahli de câte două ori.

Olăroiu e cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului din Emirate, având un total de 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah. Cu această ultima formație, Oli a cucerit Champions League 2, în luna mai, înainte de a prelua naționala Emiratelor.

Federația se opune plecării

Deși decizia lui Oli, de a părăsi banca naționalei, e luată, șefii forului de la Abu-Dhabi se opun. În mod cert, la revenirea echipei în Emirate, conducătorii fotbalului din această țară vor încerca să-l întoarcă pe Olăroiu din drum. Șansele sunt însă infime, având în vedere ce a trăit Oli, la echipa națională din mai încoace.

Cosmin Olăroiu, 15 meciuri ca selecționer al Emiratelor, în 6 luni

*0-0 cu Uzbekistan (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Kârgâstan (preliminarii CM 2026)

*2-1 cu NK Bravo (amical)

*3-1 cu Lecce (amical)

*3-1 cu Siria (amical)

*1-0 cu Bahrain (amical)

*2-1 cu Oman (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Qatar (preliminarii CM 2026)

*1-1 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Irak (preliminarii CM 2026)

*1-2 cu Iordania (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Egipt (FIFA Arab Cup 2025)

*3-1 cu Kuweit (FIFA Arab Cup 2025)

*1-1 cu Algeria, 7-6 la penalty-uri (FIFA Arab Cup 2025)



*0-3 cu Maroc (FIFA Arab Cup 2025)

