Florinel Coman, propus la Bayern Munchen! "Este considerat unul dintre cele mai mari talente din tara sa!" Ce au scris jurnalistii nemti despre "MBAPPE"

Florinel Coman ar putea sa ajunga in Bundesliga in urma propunerii jurnalistor nemti.

Dupa prestatiile bune facute in ultimele meciuri, Florinel Coman (22 de ani) a fost propus de presa din Germania la Bayern Munchen.

Fotbalistul este vazut ca o solutie pentru campioana Germaniei, intr-o analiza realizata de cei de la Keisbote:

”O solutie exotica pentru pozitia vacantă de ”aripa” ar fi talentatul roman Florinel Coman, de la FCSB. Tanarul de 22 de ani este considerat unul dintre cele mai mari talente din tara sa si a fost antrenat la scoala de fotbal a legendei Barcelonei, Gica Hagi”.

Jurnalistii nemti scriu ca Bayern cauta o a patra extrema, deoarece solutiile pe care le are acum in lot sunt Kingsley Coman, Serge Gnabry si Leroy Sane, iar pana la Craciun vor disputa cate doua meciuri pe saptamana:

”Antrenorul Hans-Dieter Flick trebuie sa gestioneze bine stresul jucatorilor sai si sa le ofere pauze”.

Mijlocasul de banda al celor de la FCSB se afla pe o lista propusa, din care mai fac Callum Hudson-Odoi, Leon Bailey, Memphis Depay si Marco Richer:.

Jurnalistii au mentionat in articol faptul ca Florinel Coman a fost prezent la Campionatul European de Tineret din 2019, cand a ajuns alaturi de Romania pana in semifinalele competitiei, unde am fost opriti chiar de nationala Germaniei U21.

Nemtii au scos insa in evidenta si defectele mijlocasului de banda:

”Se stie ca-i place sa fumeze. Nici macar Hagi nu l-a putut convinge sa renunţe la acest viciu”.

Cei de la Keisbote au incheiat intr-o nota pozitiva articolul in care l-au propus pe Florinel Coman la Bayern Munchen:

”Dar, datorita lui Ribery, Bayern are experienta cu un copil teribil pe aripa. Si cine ar putea sa-i bage mintile in cap unui tanar talentat daca nu Hans Flick, Oliver Kahn si Uli Hoeness?”.