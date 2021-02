OFICIAL | Upamecano, prezentat la Bayern Munchen! Suma URIASA pe care o incaseaza RB Leipzig in schimbul fundasului

Bayern Munchen a anuntat transferul fundasului Dayot Upamecano de la RB Leipzig.

Bavarezii au castigat cursa pentru semnatura tanarului francez, achitand clauza de reziliere din contractul fotbalistului.

Astfel, Leipzig va incasa 42,5 milioane de euro in schimbul lui Upamecano, care va ajunge langa Lewandowski si Muller abia de la inceputul sezonului viitor.

"Suntem bucurosi ca am reusit sa-l aducem pe Dayot Upamecano la Bayern Munchen. Dayot va fi un jucator important pentru noi in anii urmatori, sunt convins de acest lucru", a declarat directorul sportiv al lui Bayern.

Upamecano a semnat cu campioana Germaniei pana in iunie 2026. De-a lungul carierei, francezul a mai jucat in Austria, pentru Liefering si pentru RB Salzburg, echipa de la care a fost adus in Bundesliga pentru 10 milioane.

In acest sezon, la RB Leipzig, Upamecano a adunat 26 de aparitii, reusind un gol si un assist.