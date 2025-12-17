FCSB va juca duminică, 21 decembrie, ultimul meci din acest an, derby-ul cu Rapid. Jucătorii campioanei vor avea vacanță timp de aproximativ două săptămâni, iar în primele zile din 2026 se vor reuni pentru un cantonament în Turcia, urmând ca pe 16 ianuarie să dispute primul meci oficial, cu FC Argeș, în Superliga.



Amical FCSB - Beșiktaș în Turcia

În cantonamentul din Antalya, FCSB va disputa o singură partidă amicală, contra lui Beșiktaș, echipă cu 16 titluri de campioană în Turcia. Formația pregătită de Sergen Yalcin are în prezent în lot jucători precum Tammy Abraham, Orkun Kokcu, Vaclav Cerny sau Wilfred Ndidi.



Cu ocazia amicalului cu Beșiktaș, Mihai Stoica a anunțat că David Miculescu este așteptat să revină pe gazon după accidentare.



"Miculescu nu va putea juca în meciul cu Rapid. Se pare că la meciul amical cu Beșiktaș va fi. Doar ăsta îl avem. Chiar Qarabag ne-a întrebat azi dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăia ne-ar lua moralul (n.r - râde). Ei voiau pe 12 ianuarie, dar noi pe 16 jucăm la Pitești.



Cu Beșiktaș se va juca pe Gloria Sports Arena. Vom împărți stabilimentul. Nu e prima dată. Am mai avut o dată plăcerea de a împărți baza de antrenamentul și hotelul cu ei. E ceva colosal ce au făcut acolo turcii", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Beșiktaș se află pe locul 5 în campionatul Turciei, cu 26 de puncte, nu mai puțin de 13 sub liderul Galatasaray.

