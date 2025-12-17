Antrenorul român a avut o reacție nervoasă la finalul partidei, nemulțumit de lejeritatea cu care elevii săi tratează fazele defensive.



PAOK avea nevoie de o victorie la o diferență considerabilă pentru a urca pe locul 7 în clasamentul grupei de Cupă și a evita un traseu mai dificil, însă a terminat faza pe locul 8. Dincolo de calculele hârtiei, ceea ce l-a deranjat vizibil pe tehnicianul de 56 de ani a fost modul în care echipa sa a încasat golul, pe fondul unei greșeli personale.



„Trebuie să câștigăm următorul meci pentru a merge mai departe în competiție. Vom juca împotriva lui Atromitos și trebuie să fim foarte atenți pentru a ne califica. Asta este Cupa, nu avem ce spune altceva. Am avut multe ocazii de a marca, dar ceea ce vreau să spun este că trebuie să încetăm să mai primim goluri stupide. Dăm mingea direct adversarului! Acesta este singurul motiv pentru care mă simt enervat astăzi”, a transmis Răzvan Lucescu la conferința de presă.



Revanșă în Cupă și derby de foc cu Panathinaikos



Victoria cu divizionara secundă a venit ca un „pansament” necesar pentru moralul echipei lui Lucescu, după o săptămână de coșmar. PAOK venea după o remiză în Europa League (3-3 cu Ludogoreț) și un eșec dureros în campionat, 0-2 cu Atromitos. Soarta face ca trupa din Salonic să dea din nou peste Atromitos în play-off-ul pentru sferturile Cupei, ocazie perfectă pentru revanșă.



Până la duelurile eliminatorii, Lucescu Jr. are de pregătit ultimul mare asalt din 2025. Duminică, de la ora 19:30, PAOK primește vizita rivalei Panathinaikos pe „Toumba”. Meciul este crucial pentru configurația podiumului, echipa românului fiind momentan pe locul 3, la doar trei puncte de liderul Olympiakos și la două de AEK-ul lui Răzvan Marin.

