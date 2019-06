Fotbalistul care a dat lovitura! Castiga o avere in China si are o BOMBA SEXY langa el! Salariu urias si vacante de lux! GALERIE FOTO

Graziano Pelle se poate lauda cu un salariu urias si o iubita sexy.

Graziano Pelle are 33 de ani si joaca in prima liga din China, la Shandong Luneng, unde are un salariu urias: 20.000.000 de dolari pe sezon. Italianul a plecat in vara anului 2016 de la Southampton in schimbul a 15 milioane de euro.

Vacante de lux si o iubita sexy

Pelle a ajuns la 33 de ani, dar face senzatie in campionatul chinez. In 11 partide, italianul a reusit sa inscrie 10 goluri si sa ofere 2 pase decisive. Mai mult, Pelle are succes si in afara terenului. Atacantul are o relatie cu un top-model din Ungaria, Viktoria Varga.

Nascuta la Gyor, iubita lui Graziano Pelle are 27 de ani si atrage toate privirile, iar fanii ii iau cu asalt pagina de Instagram. Viktoria posteaza de cele mai multe ori fotografii din vacantele de lux in care cei doi merg. Bahamas, Dubai, Thailanda, Miami sau Los Angeles au fost doar cateva din locurile vizitate de cei doi.

Cei doi se cunosc de peste 6 ani. Fotbalistul a decis sa faca primul pas si sa ii scrie, dupa ce a vazut fotografiile postate de Viktoria pe retelele sociale. Pe Instagram, modelul este urmarit de peste 500.000 de urmaritori.

GALERIE FOTO CU VIKTORIA VARGA